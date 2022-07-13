Стрімке кар'єрне зростання: дочка Путіна на новій посаді допоможе батькові обійти санкції

Молодшій дочці Володимира Путіна – Катерині Тихоновій – давно пророкують велику політичну роль. Ходять чутки, що Катерина може стати однією із головних претенденток на президентське крісло в РФ.

На тлі слабкого здоров'я президента Путіна саме його молодша дочка може згодом посісти його місце у Кремлі.

35-річна Катерина Тихонова займає величезну кількість різних керівних посад, які стосуються спорту та науки. Багато років дівчина займалася акробатичним рок-н-ролом, брала участь у змаганнях, тому в інтернеті можна знайти багато відео з її виступами. Також відомо, що вона є кандидатом фізико-математичних наук. А тепер Катя стала ще й новим співголовою впливової групи, яка займається імпортозаміщенням.

Як пише Mirror, її призначення пов'язане з впливовим лояльним Кремлю Російським союзом промисловців та підприємців (РСПП), який представляє великий державний та приватний бізнес.

Катерина Тихонова / Фото: скриншот з відео

Багато російських компаній сильно постраждали від західних санкцій, введених у відповідь на жорстоке вторгнення РФ на територію України. Але, кажуть, Путін легалізував "паралельний імпорт" в обхід санкцій та допомагає йому у цьому молодша дочка. Саме Катерина "керуватиме" потоком заборонених західних товарів до Росії через треті країни.

Профспілка не згадала, що вона дочка Путіна, коли оголосила, що вона буде співголовою Координаційної ради з імпортозаміщення та технологічної незалежності, метою якої є якнайшвидше зниження залежності Росії від західної продукції, тим самим пом'якшуючи вплив санкцій.

Путін із дочками (Катерина праворуч на фото)

Наразі пані Тихонова є генеральною директоркою Національного фонду інтелектуального розвитку. Раніше ходили чутки, що вона може бути обрана до парламенту, зігравши важливу роль в основній пропутинській політичній партії "Єдина Росія".

До того як стало відомо, що вона дочка Путіна, Тихонова брала участь у міжнародних танцювальних конкурсах рок-н-ролу. Її виступи можна переглянути на Youtube.

Про те, хто такі дочки "фюрера" Путіна і що про них відомо, ми вже писали.