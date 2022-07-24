Стриптизерка виставила на аукціон штани принца Гаррі, які герцог подарував їй після "голої" вечірки у Лас-Вегасі

Колишня стриптизерка Керрі Райгерт стверджує, що принц Гаррі подарував їй свої штани під час сумнозвісної вечірки в Лас-Вегасі десять років тому. Тієї самої, на якій Гаррі сяяв перед камерами в оголеному вигляді.

Від того часу минуло десять років і дівчина, схоже, вирішила заробити трохи грошей. Колишня стриптизерка продає штани, які, як вона стверджує, подарував їй принц Гаррі під час тієї самої ночі у Лас-Вегасі.

Як пише видання Mirror, Кері Райгерт каже, що штани нагадують їй про Гаррі, як про веселого хлопця до того, як він став "занудою". Мабуть, Керрі має на увазі, що герцог Сассекський у численних публічних виступах часто говорить про свої психологічні проблеми і згадує про матір – принцесу Діану. Гаррі переживає, що папараці завдадуть шкоди його родині, і його дружині Меган, яку він дуже кохає і вважає, що вона така схожа на його маму.

43-річна Керрі, яка народилася в Британії, також виставила на аукціон сукню та купальник, які вона носила у той час, і вважає, що вони можуть принести до 800 000 фунтів стерлінгів.

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

"Гаррі став такою занудою, це справжня ганьба. Коли він влаштовував вечірку у Вегасі, всі любили його та його почуття гумору. Принаймні, ці штани — нагадування про те, яким він був... коли Гаррі був веселим принцем", — каже представник стриптизерки. "Шкода, що він такий пихатий і серйозний у ці дні. Навіть будучи одруженим батьком двох дітей, він все одно повинен час від часу розпускати волосся — все одно, що від нього залишилося", — додається в повідомленні.

Керрі Райгерт розповіла, що принц Гаррі був голим і грав на видуманій гітарі більярдним києм, коли вона приєдналася до вечірки у готелі Wynn Las Vegas у серпні 2012 року. Вона згадує, що принц тоді заспівав хіт Майкла Джексона Beat It тільки в рукавичці, щоб прикрити інтимне місце.

Аукціон, на якому штани герцога Сассекського будуть виставлені як лот відбудеться 17 серпня в клубі Hustler у Лас-Вегасі і у принца Гаррі є шанси викупити їх назад.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Читайте також: