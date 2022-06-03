Стрітарт проти диктатури: у Києві започаткували мистецьку акцію, яка висміює Путіна

На вулицях столиці з'явились плакати, які висміюють Путіна.

На вулицях Києва з’явилися жартівливі плакати із зображенням очільника країни-агресора, яка розпочала повномасштабну війну в Україні. На одному з постерів головного диктатора ХХІ століття зображено з макіяжем. Як повідомляли раніше ЗМІ, це фото є забороненим у РФ, проте наразі воно заповнює вулиці української столиці, а користувачі соцмереж активно поширюють його на своїх сторінках.

Мистецька акція

Ідейним натхненником мистецької акції став письменник, автор книжки "69 невдалих побачень»" Андрій Мероник, який попри інтенсивну волонтерську роботу знайшов час на втілення задуму, а креативним директором проєкту — Наташа Kto Nado, засновниця агенції Creative Beast.

За словами організаторів, провідна місія проєкту — знищити образ великого та жахливого диктатора, а також продемонструвати світові, що українці є хороброю та вільною нацією, на яку не має впливу вибудований роками демонічний образ.

Мистецька акція

"Як ми знаємо, найкращим способом роздемонізації є гумор. Диктатор настільки боїться бути смішним, що навіть зображення себе — а насправді то не він, а лише людина у мейкапі, що схожа на агресора — забороняє у будь-якому вигляді. І сьогодні такий тролінг стає цілком політичним інструментом", — розповів Андрій Мероник.

Мистецька акція

"Уся влада диктатора будується на страху, у якому він тримає як своє населення, так і весь світ. Він ненавидить жарти про себе, оскільки вони підривають його імідж. Але для нас він — лише маленький безглуздий тиран, що тупоче ніжками в безсилій злості", - говорить Наташа Kto Nado.

Мистецька акція

Коротка серія постерів, які висміюють очільника російської агресії, супроводжується підписами: "Чувак, нікому не потрібен твій дікпік", "Необґрунтовані претензії на домінування — це смішно", "Контакт з реальністю — запорука адекватної самооцінки", "Сфокусованість на собі нікому не личить" та "Програвай гідно".

За словами Мероника, поведінка очільника сусідньої держави є типовою ілюстрацією токсичності: зневаги, агресивного домінування та егоцентризму, що межує з нарцисизмом. У якості жартівливого прикладу він наводить інтернет-спілкування сучасної молоді: знайомлячись у застосунках на кшталт Tinder, вони згодом переходять у приватні месенджери, після чого чоловіки часто надсилають дівчатам фото своїх геніталій, не питаючи їхньої на те згоди.

До того ж опитування показують, що 40% жінок у віці з 18 до 36 років бодай раз у житті отримували дікпіки, про які вони не просили. І 44% чоловіків вважають такі світлини сексуальними. З цим погоджуються лише 14% жінок.

Тому іншою, більш локальною місією мистецької акції Андрій Мероник називає спробу показати на прикладі тирана, який втратив контакт з реальністю, як не треба поводитися у стосунках.

"Бо інакше можна не лише втратити хороше ставлення до себе, а й стати вигнанцем у всьому світі. Що, власне, зараз і відбувається", — переконаний він.

У правому куті кожного постера можна знайти QR-код, який відповідає на запитання, чому для акції обраний саме тема стосунків.

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