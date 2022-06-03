Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Стрітарт проти диктатури: у Києві започаткували мистецьку акцію, яка висміює Путіна

Дата публікації
Перегляди
306
Час на прочитання
3 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Стрітарт проти диктатури: у Києві започаткували мистецьку акцію, яка висміює Путіна

Мистецька акція

На вулицях столиці з'явились плакати, які висміюють Путіна.

На вулицях Києва з’явилися жартівливі плакати із зображенням очільника країни-агресора, яка розпочала повномасштабну війну в Україні. На одному з постерів головного диктатора ХХІ століття зображено з макіяжем. Як повідомляли раніше ЗМІ, це фото є забороненим у РФ, проте наразі воно заповнює вулиці української столиці, а користувачі соцмереж активно поширюють його на своїх сторінках.

Мистецька акція / ©
Мистецька акція

Ідейним натхненником мистецької акції став письменник, автор книжки "69 невдалих побачень»" Андрій Мероник, який попри інтенсивну волонтерську роботу знайшов час на втілення задуму, а креативним директором проєкту — Наташа Kto Nado, засновниця агенції Creative Beast. 

За словами організаторів, провідна місія проєкту — знищити образ великого та жахливого диктатора, а також продемонструвати світові, що українці є хороброю та вільною нацією, на яку не має впливу вибудований роками демонічний образ. 

Мистецька акція / ©
Мистецька акція

"Як ми знаємо, найкращим способом роздемонізації є гумор. Диктатор настільки боїться бути смішним, що навіть зображення себе — а насправді то не він, а лише людина у мейкапі, що схожа на агресора — забороняє у будь-якому вигляді. І сьогодні такий тролінг стає цілком політичним інструментом", —  розповів Андрій Мероник.

Мистецька акція / ©
Мистецька акція

"Уся влада диктатора будується на страху, у якому він тримає як своє населення, так і весь світ. Він ненавидить жарти про себе, оскільки вони підривають його імідж. Але для нас він — лише маленький безглуздий тиран, що тупоче ніжками в безсилій злості", - говорить Наташа Kto Nado.

Мистецька акція / ©
Мистецька акція

Коротка серія постерів, які висміюють очільника російської агресії, супроводжується підписами: "Чувак, нікому не потрібен твій дікпік", "Необґрунтовані претензії на домінування — це смішно", "Контакт з реальністю — запорука адекватної самооцінки", "Сфокусованість на собі нікому не личить" та "Програвай гідно".

За словами Мероника, поведінка очільника сусідньої держави є типовою ілюстрацією токсичності: зневаги, агресивного домінування та егоцентризму, що межує з нарцисизмом. У якості жартівливого прикладу він наводить інтернет-спілкування сучасної молоді: знайомлячись у застосунках на кшталт Tinder, вони згодом переходять у приватні месенджери, після чого чоловіки часто надсилають дівчатам фото своїх геніталій, не питаючи їхньої на те згоди.

До того ж опитування показують, що 40% жінок у віці з 18 до 36 років бодай раз у житті отримували дікпіки, про які вони не просили. І 44% чоловіків вважають такі світлини сексуальними. З цим погоджуються лише 14% жінок.

Тому іншою, більш локальною місією мистецької акції Андрій Мероник називає спробу показати на прикладі тирана, який втратив контакт з реальністю, як не треба поводитися у стосунках. 

"Бо інакше можна не лише втратити хороше ставлення до себе, а й стати вигнанцем у всьому світі. Що, власне, зараз і відбувається", — переконаний він.

У правому куті кожного постера можна знайти QR-код, який відповідає на запитання, чому для акції обраний саме тема стосунків.

Читайте також:

Наступна публікація