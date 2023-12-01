Струнка красуня: колишня дівчина принца Гаррі сяяла на галаконцерті з сестрами Йоркськими

Крессіду Бонас знають, як колишню дівчину принца Гаррі, але вона вже давно не має нічого спільного з британською королівською родиною. Окрім хіба що дружби із сестрами Йоркськими.

Днями Крессіда відвідала разом із принцесами Євгенією та Беатріс зимовий галаконцерт Колективу з боротьби з рабством у Центрі мистецтв Баттерсі у Лондоні.

Крессіда одягла червоно-рожеву сукню в широку смужку без бретельок, зробила кучеряве укладання, одягла золоті сережки-висячки з кількох грон кілець і зробила макіяж зі світлими тінями на повіках і ніжно-рожевим блиском на губах.

Крессіда Бонас / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого року в листопаді Крессіда Бонас стала мамою і народила сина від свого чоловіка Гаррі Вентворта-Стенлі, агента з нерухомості, за якого вийшла заміж 2020 року.

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