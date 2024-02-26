Струнка та з іншим кольором волосся: який вигляд мала королева Ранія під час вагітності

У королеви Ранії четверо дітей. Сьогодні ми показуємо вам, який вигляд мала Її Величність під час однієї зі своїх вагітностей.

На фото дружина короля Абдалли II – Ранія – зазнімкована у Неї-сюр-Сен, у Франції. Тоді вона була на шостому місяці вагітності своїм наймолодшим сином – принцом Хашимом, який народився 30 січня 2005 року.

Фото було зроблено 23 листопада 2004 року. Ранія мала чудовий вигляд, вона була в сіро-блакитному пальті та чорному вбранні під ним. У неї розпущене її красиве каштанове волосся, а на обличчі легкий макіяж та усмішка.

Королева Ранія / Фото: Getty Images

Це була четверта та остання вагітність королеви Ранії. У неї і короля Абдалли є старший син кронпринц Хусейн, дочка принцеса Іман, ще одна дочка принцеса Сальма і, як ми вже сказали, наймолодший син принц Хашим.

Королева Ранія із сином принцом Хашимом / Фото: Instagram королеви Ранії

Нагадаємо, раніше ми згадували, який вигляд мала під час своєї другої вагітності принцеса Маргарет – рідна сестра королеви Єлизавети ІІ.

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