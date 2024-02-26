Струнка та з іншим кольором волосся: який вигляд мала королева Ранія під час вагітності

У королеви Ранії четверо дітей. Сьогодні ми показуємо вам, який вигляд мала Її Величність під час однієї зі своїх вагітностей.
На фото дружина короля Абдалли II – Ранія – зазнімкована у Неї-сюр-Сен, у Франції. Тоді вона була на шостому місяці вагітності своїм наймолодшим сином – принцом Хашимом, який народився 30 січня 2005 року.
Фото було зроблено 23 листопада 2004 року. Ранія мала чудовий вигляд, вона була в сіро-блакитному пальті та чорному вбранні під ним. У неї розпущене її красиве каштанове волосся, а на обличчі легкий макіяж та усмішка.
Це була четверта та остання вагітність королеви Ранії. У неї і короля Абдалли є старший син кронпринц Хусейн, дочка принцеса Іман, ще одна дочка принцеса Сальма і, як ми вже сказали, наймолодший син принц Хашим.
Нагадаємо, раніше ми згадували, який вигляд мала під час своєї другої вагітності принцеса Маргарет – рідна сестра королеви Єлизавети ІІ.
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