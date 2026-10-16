Стриманий вихід Вільяма та Кейт у світ залишився непоміченим на тлі появи на публіці Гаррі та Меган

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

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Повернення принца Гаррі і Меган Маркл до королівського життя в четвер викликало великий резонанс. Тепер стало відомо, що принц Вільям і принцеса Кетрін теж були на робочому заході цього дня, але їхній вихід був набагато менш помітним.

Меган і Гаррі в Ноттінгемі / © Getty Images

У циркулярі Кенсінгтонського палацу підтверджено, що майбутні король і королева провели день в Нанследані, відзначеному нагородами екологічно стійкого проєкту розширення міської забудови приморського міста Ньюквей у Корнуоллі. Нанследан розташований на землях, що належать і керовані герцогством Корнуолл.

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Вільям і Кейт / © Getty Images

Принц Вільям є нинішнім власником і керуючим герцогства Корнуолл, автоматично успадкувавши багатомільйонний маєток у вересні 2022 після сходження його батька Чарльза на престол, пише Hello!.

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Четвер також став особливим днем ​​для принцеси Уельської. Цього дня виповнилося вісім років її племіннику Артуру Майклу Вільяму Метьюзу, старшому синові Піппи Міддлтон та її чоловіка Джеймсу Метьюза.

Вчора, нагадаємо, також з'явилися на публіці король Чарльз та королева Камілла. Вони відвідали відкриття парламенту в Кардіффі, де королева сяяла в яскравому червоному пальті і капелюсі в тон.

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

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