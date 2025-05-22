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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Стривожив шанувальників: король Чарльз з’явився на публіці з двозначним аксесуаром

Король Чарльз з’явився на виставці квітів у Челсі з тростиною в руках.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз III

Король Чарльз III / © Associated Press

У короля був насичений тиждень, він разом із дружиною Каміллою відвідали Виставку квітів Королівського садівничого товариства в Челсі, а також Чарльз відвідав Королівську виставку коней у Віндзорі разом зі своїм молодшим братом принцом Едвардом.

Багато королівських шанувальників зазначили, що 76-річний монарх використовував тростину на обох заходах. На Королівській виставці коней у Віндзорі король Карл вийшов з багато прикрашеною тростиною з хитромудрою вигнутою ручкою. Він використовував тростину, зроблену із справжньої гілки дерева — можливо, це було натяком на його пристрасть до садівництва і на те, що він відвідував захід, присвячений садівництву.

Королева Камілла, Деаїд Бекхем і король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла, Деаїд Бекхем і король Чарльз / © Associated Press

Шанувальники короля висловили стурбованість з приводу використання ним тростини, оскільки саме на неї в кінці життя почала спиратися його мати, покійна королева Єлизавета II, коли її рухливість була обмежена. Хоча, швидше за все, це просто традиційна тростина для ходьби на сільському ярмарку, а не засіб допомоги при ходьбі.

Королева Камілла і король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла і король Чарльз / © Associated Press

Як пише журнал Hello! король і раніше носив тростини, які служили швидше, як стильний аксесуар, ніж для підтримки під час ходіння.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

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