ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
1 хв

Стильна, як і її мати: нідерландська принцеса Катаріна-Амалія відвідала бранч

Поки король і королева перебували з візитом у США, їхня старша дочка — принцеса Катаріна-Амалія — здійснила сольну поїздку до Амстердама.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Принцеса Катаріна-Амалія

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

16 квітня спадкоємиця будинку Оранських - принцеса Оранська Катаріна-Амалія прибула до офіційної резиденції мера Амстердама на бранч під час дводенного візиту до міста.

Цього дня Катаріна-Амалія одягла бордовий штанний костюм від Mango під яким був топ на ґудзиках до тону. Вона доповнила образ золотими сережками амстердамського ювелірного бренду Franky Amsterdam, золотою підвіскою на шиї та клатчем Hermes, який тримала в руках.

Дівчина розпустила волосся і зробила дуже легкий природний макіяж, і світлий манікюр, а також одягла кілька золотих каблучок на пальці.

Катаріна-Амалія спадкоємиця нідерландського престолу та майбутня королева. Раніше ми зібрали для вас цікаві факти про принцесу Оранську.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie