- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 140
- Час на прочитання
- 1 хв
Стильна, як і її мати: нідерландська принцеса Катаріна-Амалія відвідала бранч
Поки король і королева перебували з візитом у США, їхня старша дочка — принцеса Катаріна-Амалія — здійснила сольну поїздку до Амстердама.
16 квітня спадкоємиця будинку Оранських - принцеса Оранська Катаріна-Амалія прибула до офіційної резиденції мера Амстердама на бранч під час дводенного візиту до міста.
Цього дня Катаріна-Амалія одягла бордовий штанний костюм від Mango під яким був топ на ґудзиках до тону. Вона доповнила образ золотими сережками амстердамського ювелірного бренду Franky Amsterdam, золотою підвіскою на шиї та клатчем Hermes, який тримала в руках.
Дівчина розпустила волосся і зробила дуже легкий природний макіяж, і світлий манікюр, а також одягла кілька золотих каблучок на пальці.
Катаріна-Амалія спадкоємиця нідерландського престолу та майбутня королева.