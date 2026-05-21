Стильна королева Данії Мері продемонструвала лаконічний діловий ансамбль на заході
Її Величність підібрала стильні ділові речі, які чудово вписались у формат події.
Королева Данії Мері взяла участь у святкуванні 40-річчя ініціативи соціальної організації Settlementet у сфері працевлаштування та освіти в Копенгагені.
Під час події королева зустрілася з молодими людьми, які беруть участь у програмі стажування. Цей день відзначили фестивалем на Саксогаде, де сусіди, партнери, волонтери та стажери відсвяткували річницю промовами і концертом.
Королева Мері була одягнена того дня в темно-синій жакет із ґудзиками на манжетах від Veronica Beard, який поєднала з білими широкими штанами і лаконічним трикотажним топом. Також королева доповнила лук окулярами від Gucci.