Стильна королева Сільвія у діловому костюмі з’явилася на заході у Німеччині

Королева Швеції Сільвія та перша леді Німеччини Елке Бюденбендер були присутні на другій частині круглого столу із захисту дітей Всесвітнього фонду дитинства Німеччини.

Королева Сільвія та Елке Бюденбендер

Королева Сільвія та Елке Бюденбендер / © Getty Images

Захід відбувся у готелі «Адлон», де обговорювалися питання профілактики та втручання у випадках насильства щодо дітей та молоді. Королева Сільвія є засновницею Світового фонду дитинства.

82-річна королева Сильвія мала елегантний та стильний вигляд, одягнена в білий жакет із золотими ґудзиками і світло-бежеві штани, доповнивши образ перлинними сережками, намистом з перлин різного кольору, до грудей прикріпила золоту брошку у вигляді банта, а також у неї на шиї був тонкий золотий ланцюжок з маленькими підвісками. На зап'ясті королева мала кольоровий браслет, а на пальці золоту каблучку.

Королева Сільвія і Елке Бюденбендер / © Getty Images

Раніше шведська королева з'явилася на концерті українських артистів на початку квітня, там Її Величність також сяяла в костюмі, але лише у спідничному.

