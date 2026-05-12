Стильна королева Сільвія у діловому костюмі з’явилася на заході у Німеччині
Королева Швеції Сільвія та перша леді Німеччини Елке Бюденбендер були присутні на другій частині круглого столу із захисту дітей Всесвітнього фонду дитинства Німеччини.
Захід відбувся у готелі «Адлон», де обговорювалися питання профілактики та втручання у випадках насильства щодо дітей та молоді. Королева Сільвія є засновницею Світового фонду дитинства.
82-річна королева Сильвія мала елегантний та стильний вигляд, одягнена в білий жакет із золотими ґудзиками і світло-бежеві штани, доповнивши образ перлинними сережками, намистом з перлин різного кольору, до грудей прикріпила золоту брошку у вигляді банта, а також у неї на шиї був тонкий золотий ланцюжок з маленькими підвісками. На зап'ясті королева мала кольоровий браслет, а на пальці золоту каблучку.
Раніше шведська королева з'явилася на концерті українських артистів на початку квітня, там Її Величність також сяяла в костюмі, але лише у спідничному.