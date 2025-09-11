- Дата публікації
Стильна майбутня королева: принцеса Амалія показала, що любить люксові бренди
Донька королеви Максими та короля Віллема-Александра зробила сольний вихід у світ.
21-річна принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія з’явилася на публіці. 10 вересня дівчина зустрілася з пані мером Амстердама Фемке Галсема в її офіційній резиденції. Зустріч була присвячена розвитку міста, тож Амалія також поспілкувалася з різними жителями Амстердама, які відіграють важливу роль у житті столиці її країни.
Одяглася Амалія лаконічно й по-діловому, але водночас її образ був витриманий у стилі «тиха розкіш». Річ у тім, що на принцесі була блузка з коміром-краваткою, прямі штани від Max Mara, а також туфлі-човники від Gianvito Rossi. Шику цьому вбранню додали аксесуари, адже на плечі в Амалії красувалася сумка винного кольору від Chanel, а на її руці можна було помітити золотий годинник Cartier, вартість якого приблизно 31 тисяча доларів.
Також цю модель годинника обожнює ще одна королівська особа — дружина принца Гаррі, герцогиня Сассекська. Меган отримала золотий годинник у подарунок від чоловіка, а раніше він належав його матері, покійній принцесі Діані. Прикрасу герцогиня практично ніколи не знімає. Вона також часто носить цей аксесуар із браслетом The Love.