Стильна майбутня королева: принцеса Амалія показала, що любить люксові бренди

Донька королеви Максими та короля Віллема-Александра зробила сольний вихід у світ.

Катаріна-Амалія

Катаріна-Амалія / © Getty Images

21-річна принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія з’явилася на публіці. 10 вересня дівчина зустрілася з пані мером Амстердама Фемке Галсема в її офіційній резиденції. Зустріч була присвячена розвитку міста, тож Амалія також поспілкувалася з різними жителями Амстердама, які відіграють важливу роль у житті столиці її країни.

Одяглася Амалія лаконічно й по-діловому, але водночас її образ був витриманий у стилі «тиха розкіш». Річ у тім, що на принцесі була блузка з коміром-краваткою, прямі штани від Max Mara, а також туфлі-човники від Gianvito Rossi. Шику цьому вбранню додали аксесуари, адже на плечі в Амалії красувалася сумка винного кольору від Chanel, а на її руці можна було помітити золотий годинник Cartier, вартість якого приблизно 31 тисяча доларів.

Катаріна-Амалія / © Getty Images

Катаріна-Амалія / © Getty Images

Також цю модель годинника обожнює ще одна королівська особа — дружина принца Гаррі, герцогиня Сассекська. Меган отримала золотий годинник у подарунок від чоловіка, а раніше він належав його матері, покійній принцесі Діані. Прикрасу герцогиня практично ніколи не знімає. Вона також часто носить цей аксесуар із браслетом The Love.

Меган Маркл із золотим годинником Cartier на руці / © Associated Press

Меган Маркл із золотим годинником Cartier на руці / © Associated Press

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press

Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press

Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press

Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press

Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press

Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия_2 / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия_1 / © Getty Images

© Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press

Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press

Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press

Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press

Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press

Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press

