Суспільство
46
1 хв

Стильна та практична: який вигляд має найулюбленіша сумка королеви Камілли

Саме цей аксесуар Її Величність вигулює у світ частіше за інші свої сумки.

Ольга Кузьменко
Королева Камілла

Королева Камілла / © Associated Press

Нещодавно королева Камілла брала цю сумку з собою на службу до церкви Святого Петра у Вулфертоні, в Сандрінгемі, де з’явилася з чоловіком королем Чарльзом, його сестрою принцесою Анною і її чоловіком Тімоті Лоренсом.

Королева Камілла і король Чарльз, принцеса Анна і Тимоті Лоренс / © Getty Images

Королева Камілла і король Чарльз, принцеса Анна і Тимоті Лоренс / © Getty Images

Це м’яка смарагдова сумка від бренду DeMellier London на короткій круглій ручці, дуже практична і позачасова. Королева носить її дуже часто, тому що аксесуар пасує практично до будь-якого образу через свою класичну форму і практичний колір.

Сумка DeMellier London королеви Камілли / © Getty Images

Сумка DeMellier London королеви Камілли / © Getty Images

До речі, Меган Маркл також має таку сумку в гардеробі і герцогиня Сассекська іноді з’являлася з нею, коли жила в Лондоні з принцом Гаррі. Але після переїзду до Америки ми не бачили Меган більше з цим аксесуаром.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про всі улюблені сумки, які носить королева Камілла на публічні заходи.

Король Чарльз і королева Камілла зі своєю улюбленою сумкою / © Getty Images

Король Чарльз і королева Камілла зі своєю улюбленою сумкою / © Getty Images

46
