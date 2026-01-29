- Дата публікації
Стильна та практична: який вигляд має найулюбленіша сумка королеви Камілли
Саме цей аксесуар Її Величність вигулює у світ частіше за інші свої сумки.
Нещодавно королева Камілла брала цю сумку з собою на службу до церкви Святого Петра у Вулфертоні, в Сандрінгемі, де з’явилася з чоловіком королем Чарльзом, його сестрою принцесою Анною і її чоловіком Тімоті Лоренсом.
Це м’яка смарагдова сумка від бренду DeMellier London на короткій круглій ручці, дуже практична і позачасова. Королева носить її дуже часто, тому що аксесуар пасує практично до будь-якого образу через свою класичну форму і практичний колір.
До речі, Меган Маркл також має таку сумку в гардеробі і герцогиня Сассекська іноді з’являлася з нею, коли жила в Лондоні з принцом Гаррі. Але після переїзду до Америки ми не бачили Меган більше з цим аксесуаром.
