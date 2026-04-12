ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
1 хв

Стильна Зара Тіндалл з’явилася на перегонах зі своєю 12-річною дочкою Мією, яка мала дуже модний вигляд

Зара та Майк Тіндалли разом зі старшою дочкою Мією відвідали кінні перегони на іподромі Ейнтрі в Ліверпулі, на північному заході Англії.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Зара Тіндал і її дочка Міа Тіндал і чоловік Майк Тіндал / © Getty Images

Це був другий день перегонів Grand National Festival. Зара мала неймовірно стильний вигляд, одягнена в штанний костюм ніжного персикового відтінку від Meandem. Під жакетом у неї була блузка з коміром-стійкою Сefinnstudio Studio Riley білого кольору, взула Зара туфлі-човники Emmy London, в руках у неї була сумка Strathberry, а на голові гарний капелюх із бантом від Camilla Rose Millinery.

У вухах Зара мала золоті сережки з перлами від Hector Lion Jewellery, і сонцезахисні окуляри від Finlayandco. Волосся Тіндалл було зібрано в зачіску, а на губах був рожевий блиск.

Також увагу привернула 12-річна дочка Зари та Майка - Міа Тіндалл. Дівчинка була в гарному синьому костюмі в тонку смужку від Elsy, під жакетом була біла блузка, на голові у неї був обідок, а на плечі сумка Aspinal of London із плетеної шкіри кольору шампанського, а їй до тону були підібрані туфлі. Довге світло-руде волосся дівчинки було розпущене, також вона трохи підкреслила губи блиском і нафарбувала вії.

Чоловік Зари, що супроводжував своїх дівчат, Майк Тіндалл, мав теж елегантний вигляд в сірому піджаку, чорних штанях і рожевій краватці, що гарно поєднувалося із вбранням його дружини.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie