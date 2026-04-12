Стильна Зара Тіндалл з’явилася на перегонах зі своєю 12-річною дочкою Мією, яка мала дуже модний вигляд
Зара та Майк Тіндалли разом зі старшою дочкою Мією відвідали кінні перегони на іподромі Ейнтрі в Ліверпулі, на північному заході Англії.
Це був другий день перегонів Grand National Festival. Зара мала неймовірно стильний вигляд, одягнена в штанний костюм ніжного персикового відтінку від Meandem. Під жакетом у неї була блузка з коміром-стійкою Сefinnstudio Studio Riley білого кольору, взула Зара туфлі-човники Emmy London, в руках у неї була сумка Strathberry, а на голові гарний капелюх із бантом від Camilla Rose Millinery.
У вухах Зара мала золоті сережки з перлами від Hector Lion Jewellery, і сонцезахисні окуляри від Finlayandco. Волосся Тіндалл було зібрано в зачіску, а на губах був рожевий блиск.
Також увагу привернула 12-річна дочка Зари та Майка - Міа Тіндалл. Дівчинка була в гарному синьому костюмі в тонку смужку від Elsy, під жакетом була біла блузка, на голові у неї був обідок, а на плечі сумка Aspinal of London із плетеної шкіри кольору шампанського, а їй до тону були підібрані туфлі. Довге світло-руде волосся дівчинки було розпущене, також вона трохи підкреслила губи блиском і нафарбувала вії.
Чоловік Зари, що супроводжував своїх дівчат, Майк Тіндалл, мав теж елегантний вигляд в сірому піджаку, чорних штанях і рожевій краватці, що гарно поєднувалося із вбранням його дружини.