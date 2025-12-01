Стильні образи перших леді: Олена Зеленська та Бріжит Макрон з’явилися в штанних костюмах на зустрічі

Олена Зеленська, Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, Бріжит Макрон / © Associated Press

Олена Зеленська віддала цього разу перевагу лаконічному чорному костюму вільного фасону, який включав трохи подовжений жакет і вільні штани зі стрілками, які вона поєднала з білосніжною класичною сорочкою і брошкою з великою перлиною.

Президент і перша леді України зустрілися з президентом і першою леді Франції / © Associated Press

Волосся нашої першої леді було ідеальним — вона вклала його в красиву зачіску з легкими локонами, що були накручені від обличчя. Завершували цей образ невеличкий лаконічний клатч, золоті сережки і туфлі на шпильках.

Президент і перша леді України зустрілися з президентом і першою леді Франції / © Associated Press

Але вибір ділового костюма замість сукні — це буденний стиль першої леді, оскільки для офіційних зустрічей вона часто обирає саме таке вбрання, а також завжди носить лише речі від українських дизайнерів, підкреслюючи в такий спосіб національну ідентичність та популяризує українську моду у світі.

Особливо багато символізму також завжди є у прикрасах пані Зеленської, адже її брошки лаконічні, але завжди з особливим посилом, як, наприклад, золота брошка у вигляді півника.

Президент і перша леді України зустрілися з президентом і першою леді Франції / © Associated Press

Бріжит Макрон же одягла сірий приталений костюм зі злегка акцентованим смугастим візерунком, який вона також доповнила класичною білою сорочкою, але її штани були приталеними та підкреслювали ноги. Також перша леді Франції додала до цього луку ще один елегантний аксесуар: темно-синій шарф від Louis Vuitton, який по відтінку поєднувався з її туфлями-човниками. Також на руці у Макрон можна помітити її улюблену велику каблучку з синім камінням, яку вона дуже часто носить.

Президент і перша леді України зустрілися з президентом і першою леді Франції / © Associated Press

Президент прибув до Єлисейського палацу спочатку без супроводу першої леді. Там відбулися перемовини президентів України та Франції у форматі віч-на-віч, а потім Олена і Бріжит приєдналися. Це був десятий візит Зеленського в Парижа.