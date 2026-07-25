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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
58
Час на прочитання
1 хв

Стильні прикраси для відпустки: королева Летиція похизувалася новинкою

Нещодавно Її Величність приймала гостей у палаці Сарсуела, де з'явилася з новими прикрасами у вухах.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

На ній були золоті сережки у формі зірок від Isabel Guarch, які чудово підійшли б до сезону відпустки на Майорці, куди дуже скоро вирушить королівська родина.

Це балеарський бренд прикрас, ювелірний дім якого було засновано 1957 року. Модель сережок називається Vents, восьмикінцева зірка, натхненна трояндою вітрів.

фото: isabelguarch.com

фото: isabelguarch.com

Сережки виготовлені вручну із 18-каратного жовтого золота з натуральними діамантами.Вартість такої прикраси 1600 євро.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали про інші улюблені прикраси королеви Летиції.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
58
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