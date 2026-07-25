Стильні прикраси для відпустки: королева Летиція похизувалася новинкою

Королева Летиція / © Getty Images

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На ній були золоті сережки у формі зірок від Isabel Guarch, які чудово підійшли б до сезону відпустки на Майорці, куди дуже скоро вирушить королівська родина.

Це балеарський бренд прикрас, ювелірний дім якого було засновано 1957 року. Модель сережок називається Vents, восьмикінцева зірка, натхненна трояндою вітрів.

Сережки виготовлені вручну із 18-каратного жовтого золота з натуральними діамантами.Вартість такої прикраси 1600 євро.

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Королева Летиція / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали про інші улюблені прикраси королеви Летиції.

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