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Стильні прикраси для відпустки: королева Летиція похизувалася новинкою
Нещодавно Її Величність приймала гостей у палаці Сарсуела, де з'явилася з новими прикрасами у вухах.
На ній були золоті сережки у формі зірок від Isabel Guarch, які чудово підійшли б до сезону відпустки на Майорці, куди дуже скоро вирушить королівська родина.
Це балеарський бренд прикрас, ювелірний дім якого було засновано 1957 року. Модель сережок називається Vents, восьмикінцева зірка, натхненна трояндою вітрів.
Сережки виготовлені вручну із 18-каратного жовтого золота з натуральними діамантами.Вартість такої прикраси 1600 євро.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про інші улюблені прикраси королеви Летиції.
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