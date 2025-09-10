Стильні та яскраві: три найкращі образи зірок тенісу з чемпіонату US Open 2025

Марта Костюк / © Associated Press

Марта Костюк

Українська зірка тенісу з’явилася на чемпіонаті в яскраво-червоному вбранні від Wilson, бренду, який також розробив її неймовірно красиву весільну сукню.

Марта Костюк / © Associated Press

Вбрання Марти включало спеціальні спортивні шорти-спідницю і топ без рукавів, але з блискавкою. Також спортсменка одягнула білі кросівки з червоними елементами і прикрасила червоною гумкою волосся — все було стильно, лаконічно і продумано.

Марта Костюк / © Associated Press

Наомі Осака

Японська тенісистка особливо запам’яталася, оскільки вийшла на корт у луку, розробленому для неї брендом Nike. Вбрання включало сукню зі спідницею-балоном, прикрашеною рюшем і стразами, а також укорочену вітрівку з блискавкою, повністю декоровану стразами червоного кольору. Також Наомі взула кросівки в тон свого вбрання.

Наомі Осака / © Getty Images

Однак це не всі деталі її образу, оскільки Осака вже традиційно доповнює лук козирком і навушниками, які цього разу також були всипані стразами. Її волосся прикрашали червоні троянди, а сумку — червоний Лабубу.

Наомі Осака / © Getty Images

Вінус Вільямс

Американка здивувала вбранням у чорно-коричневий принт від Модного дому Pucci, яке розробила креативна директорка бренду Камілла Мічелі. Вбрання тенісистки натхненне майбутньою осінньою колекцією бренду, його розробили з принтом Labirinto.

Вінус Вільямс / © Associated Press

Сукня Pucci була приталеною зверху і розкльошеною знизу, з фестончастим подолом, вирізаним лазером. Сукню доповнювали шорти строгого крою з тим самим візерунком, що й сукня, і фірмовий козирок із зав’язкою.