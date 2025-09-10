ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
176
Час на прочитання
2 хв

Стильні та яскраві: три найкращі образи зірок тенісу з чемпіонату US Open 2025

У неділю, 7 вересня, у Нью-Йорку завершився тенісний турнір US Open 2025, але ми пропонуємо згадати три образи з цього спортивного заходу, які особливо вразили публіку.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Марта Костюк

Українська зірка тенісу з’явилася на чемпіонаті в яскраво-червоному вбранні від Wilson, бренду, який також розробив її неймовірно красиву весільну сукню.

Марта Костюк / © Associated Press

Марта Костюк / © Associated Press

Вбрання Марти включало спеціальні спортивні шорти-спідницю і топ без рукавів, але з блискавкою. Також спортсменка одягнула білі кросівки з червоними елементами і прикрасила червоною гумкою волосся — все було стильно, лаконічно і продумано.

Марта Костюк / © Associated Press

Марта Костюк / © Associated Press

Наомі Осака

Японська тенісистка особливо запам’яталася, оскільки вийшла на корт у луку, розробленому для неї брендом Nike. Вбрання включало сукню зі спідницею-балоном, прикрашеною рюшем і стразами, а також укорочену вітрівку з блискавкою, повністю декоровану стразами червоного кольору. Також Наомі взула кросівки в тон свого вбрання.

Наомі Осака / © Getty Images

Наомі Осака / © Getty Images

Однак це не всі деталі її образу, оскільки Осака вже традиційно доповнює лук козирком і навушниками, які цього разу також були всипані стразами. Її волосся прикрашали червоні троянди, а сумку — червоний Лабубу.

Наомі Осака / © Getty Images

Наомі Осака / © Getty Images

Вінус Вільямс

Американка здивувала вбранням у чорно-коричневий принт від Модного дому Pucci, яке розробила креативна директорка бренду Камілла Мічелі. Вбрання тенісистки натхненне майбутньою осінньою колекцією бренду, його розробили з принтом Labirinto.

Вінус Вільямс / © Associated Press

Вінус Вільямс / © Associated Press

Сукня Pucci була приталеною зверху і розкльошеною знизу, з фестончастим подолом, вирізаним лазером. Сукню доповнювали шорти строгого крою з тим самим візерунком, що й сукня, і фірмовий козирок із зав’язкою.

Вінус Вільямс / © Associated Press

Вінус Вільямс / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
176
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie