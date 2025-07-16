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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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844
Час на прочитання
1 хв

Стильно і дорого: який вигляд має нова ексклюзивна прикраса принцеси Уельської

Принцеса Уельська з’явилася на тенісному турнірі Вімблдону з новою прикрасою на шиї.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Уельська

Принцеса Уельська / © Getty Images

На чоловічому фіналі Вімблдонського тенісного турніру в Лондоні принцеса Кейт з’явилася в компанії свого чоловіка принца Вільяма та старших дітей — принца Джорджа та принцеси Шарлотти.

Кетрін сяяла в кобальтово-синій сукні міді з бантом від Roksanda, туфлях-човниках Ralph Lauren кольору капучіно та капелюсі зі стрічкою від LK Bennett, а також одягла сонцезахисні окуляри Ralph Lauren.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Ми звернули увагу на нову прикрасу на її шиї. Це був золотий масивний ланцюжок із круглим кулоном із 9-каратного золота та вісьмома маленькими діамантами від Daniella Draper.

Купити можна тільки підвіску, її ціна понад 4250 доларів, а ось ланцюжок був розроблений брендом спеціально для Кетрін.

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які прикраси принцеса Уельська носить найчастіше.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

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