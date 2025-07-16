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Стильно і дорого: який вигляд має нова ексклюзивна прикраса принцеси Уельської
Принцеса Уельська з’явилася на тенісному турнірі Вімблдону з новою прикрасою на шиї.
На чоловічому фіналі Вімблдонського тенісного турніру в Лондоні принцеса Кейт з’явилася в компанії свого чоловіка принца Вільяма та старших дітей — принца Джорджа та принцеси Шарлотти.
Кетрін сяяла в кобальтово-синій сукні міді з бантом від Roksanda, туфлях-човниках Ralph Lauren кольору капучіно та капелюсі зі стрічкою від LK Bennett, а також одягла сонцезахисні окуляри Ralph Lauren.
Ми звернули увагу на нову прикрасу на її шиї. Це був золотий масивний ланцюжок із круглим кулоном із 9-каратного золота та вісьмома маленькими діамантами від Daniella Draper.
Купити можна тільки підвіску, її ціна понад 4250 доларів, а ось ланцюжок був розроблений брендом спеціально для Кетрін.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які прикраси принцеса Уельська носить найчастіше.