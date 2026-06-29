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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
81
Час на прочитання
1 хв

Стильний Девід Бекхем приїхав на Вімблдон зі своєю мамою Сандрою

Вікторія Бекхем ніколи не складає компанію своєму чоловікові Девіду на тенісному турнірі Вімблдону.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Девід Бекхем та Сандра Бекхем

Девід Бекхем та Сандра Бекхем / © Getty Images

У перший день тенісного турніру, який стартував сьогодні, Девід Бекхем приїхав зі своєю мамою Сандрою Бекхем.

У Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету Бекхем з'явився у білій сорочці та світлому класичному костюмі, який поєднував із краваткою, а у нагрудній кишені його піджака була хустка. Його мама Сандра одягла світло-блакитний костюм, у поєднанні з білим топом, у неї на шиї була золота підвіска з кулоном з каменем, а у вухах лаконічні сережки-цвяшки з діамантами. Жінка зробила укладання і була в окулярах, а її нігті були покриті темним лаком у пастельних відтінках.

Девід Бекхем та Сандра Бекхем / © Getty Images

Девід Бекхем та Сандра Бекхем / © Getty Images

На турнір також приїхав середній син Девіда та Вікторії – Ромео разом зі своєю дівчиною Кім Тернбулл.

Кім Тернбулл і Ромео Бекхем / © Getty Images

Кім Тернбулл і Ромео Бекхем / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
81
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