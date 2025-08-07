- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 170
- Час на прочитання
- 1 хв
Стильний вихід: король Філіп VI носить у відпустці еспадрильї улюбленого бренду його дочки Леонор і дружини Летиції
Король Філіп VI, перебуваючи у відпустці, дозволив собі трохи розслабитися і змінити звичний гардероб.
На виставку Жоана Міро «Пейзаж Міро» у галереї La Lonja у Пальма-де-Майорці монарх приїхав у сорочці з деніму від Mirto та білих штанях, а взутий був у замшеві еспадрильї Calzados Picón — бренду з Мурсії, який так люблять його дружина — королева Летиція та старша донька — принцеса Леонор.
Модель, яку носив король, одержала назву Felipe, пише видання Vanitatis. За день до цього останнього виходу у світ, під час прийому на честь представників балеарського товариства у готелі Marivent, королева Летиція та принцеса Леонор також обрали взуття від Calzados Picón.
Королева доповнила білу сукню Tony Bonet золотими еспадрильями на низькій платформі з огляду на проблеми зі стопами, а Леонор обрала темно-сині еспадрильї, названі на честь її матері.