Стильний вихід: король Філіп VI носить у відпустці еспадрильї улюбленого бренду його дочки Леонор і дружини Летиції

Принцеса Леонор і король Філіп VI / © Getty Images

Реклама

На виставку Жоана Міро «Пейзаж Міро» у галереї La Lonja у Пальма-де-Майорці монарх приїхав у сорочці з деніму від Mirto та білих штанях, а взутий був у замшеві еспадрильї Calzados Picón — бренду з Мурсії, який так люблять його дружина — королева Летиція та старша донька — принцеса Леонор.

Принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Модель, яку носив король, одержала назву Felipe, пише видання Vanitatis. За день до цього останнього виходу у світ, під час прийому на честь представників балеарського товариства у готелі Marivent, королева Летиція та принцеса Леонор також обрали взуття від Calzados Picón.

Принцеса Леонор і король Філіп VI / © Getty Images

Король Філіп VI / © Getty Images

Королева доповнила білу сукню Tony Bonet золотими еспадрильями на низькій платформі з огляду на проблеми зі стопами, а Леонор обрала темно-сині еспадрильї, названі на честь її матері.

Реклама