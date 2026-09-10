"Сукню помсти" принцеси Діани продадуть на аукціоні в Нью-Йорку

Принцеса Діана у "Сукні помсти" / © Getty Images

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Коктейльна чорна сукня, яку принцеса Уельська Діана одягнула свого часу і яка згодом отримала назву «сукня помсти», у грудні буде виставлена на аукціон Sotheby’s у Нью-Йорку.

Цю маленьку сукню, створену Крістіною Стамболіан, принцеса Діана одягнула на вечірку в галереї Serpentine Gallery у Лондоні 29 червня 1994 року. Саме того дня її тодішній чоловік, принц Чарльз, нині король Чарльз III, під час інтерв’ю, яке транслювалося по національному телебаченню, фактично визнав, хоч і непрямо, що мав роман з Каміллою.

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Принцеса Діана у «Сукні помсти», 1994 рік / © Getty Images

Тоді багато хто сприйняв шовкову сукню як демонстрацію сили в період надзвичайно пильної уваги громадськості. Для принцеси, яка використовувала одяг як спосіб комунікації, «сукня помсти» стала однією із найяскравіших і найпам’ятніших її модних заяв.

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«Сукню помсти» Крістіна Стамболіан, грецька дизайнерка, створила для Діани ще у 1991 році, однак, протягом трьох років принцеса її так і не вдягала. Спочатку Діана планувала з’явитися на заході в Serpentine Gallery в іншій сукні, але змінила рішення й обрала саме цю чорну коктейльну модель. Вона доповнила образ улюбленим чокером із перлами та сапфірами, клатчем Salvatore Ferragamo та туфлями Manolo Blahnik на підборах.

Принцеса Діана у «Сукні помсти», 1994 рік / © Getty Images

Опинилася ця сукня поза королівською колекцію тому що за кілька місяців до своєї смерті 1997 року Діана виставила на аукціон у Нью-Йорку 79 своїх суконь, а отримані кошти — 3,25 мільйона доларів — передала благодійним організаціям, які допомагали людям із раком та СНІДом. «Сукня помсти» була серед лотів аукціону, а придбала її подружня пара зі Шотландії — Бріге та Грем Маккензі — приблизно за 64 тисячі доларів. За даними Sotheby’s, відтоді сукня залишалася в їхній приватній колекції.

Сукні принцеси Діани виставлені в аукціонному домі Christie’s у Нью-Йорку перед продажем, 1997 рік / © Getty Images

Сукню виставлять на торги в межах Luxury Week від Sotheby’s. Аукціонний дім очікує, що вона буде продана приблизно за 150–300 тисяч доларів, однак ймовірно, вартість може бути ще вищою, адже це одна з найвідоміших суконь принцеси. Показовим був випадок 2023 року, коли вечірню сукню, яку Діана одягала на вечерю у 1985 році, продали за 1,15 мільйона доларів — це в 11 разів перевищило початковий прогноз і стало рекордною ціною для однієї з її суконь.

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