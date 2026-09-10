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"Сукню помсти" принцеси Діани продадуть на аукціоні в Нью-Йорку
Очікується, що її вартість легендарного вбрання може сягнути понад 300 тисяч доларів.
Коктейльна чорна сукня, яку принцеса Уельська Діана одягнула свого часу і яка згодом отримала назву «сукня помсти», у грудні буде виставлена на аукціон Sotheby’s у Нью-Йорку.
Цю маленьку сукню, створену Крістіною Стамболіан, принцеса Діана одягнула на вечірку в галереї Serpentine Gallery у Лондоні 29 червня 1994 року. Саме того дня її тодішній чоловік, принц Чарльз, нині король Чарльз III, під час інтерв’ю, яке транслювалося по національному телебаченню, фактично визнав, хоч і непрямо, що мав роман з Каміллою.
Тоді багато хто сприйняв шовкову сукню як демонстрацію сили в період надзвичайно пильної уваги громадськості. Для принцеси, яка використовувала одяг як спосіб комунікації, «сукня помсти» стала однією із найяскравіших і найпам’ятніших її модних заяв.
«Сукню помсти» Крістіна Стамболіан, грецька дизайнерка, створила для Діани ще у 1991 році, однак, протягом трьох років принцеса її так і не вдягала. Спочатку Діана планувала з’явитися на заході в Serpentine Gallery в іншій сукні, але змінила рішення й обрала саме цю чорну коктейльну модель. Вона доповнила образ улюбленим чокером із перлами та сапфірами, клатчем Salvatore Ferragamo та туфлями Manolo Blahnik на підборах.
Опинилася ця сукня поза королівською колекцію тому що за кілька місяців до своєї смерті 1997 року Діана виставила на аукціон у Нью-Йорку 79 своїх суконь, а отримані кошти — 3,25 мільйона доларів — передала благодійним організаціям, які допомагали людям із раком та СНІДом. «Сукня помсти» була серед лотів аукціону, а придбала її подружня пара зі Шотландії — Бріге та Грем Маккензі — приблизно за 64 тисячі доларів. За даними Sotheby’s, відтоді сукня залишалася в їхній приватній колекції.
Сукню виставлять на торги в межах Luxury Week від Sotheby’s. Аукціонний дім очікує, що вона буде продана приблизно за 150–300 тисяч доларів, однак ймовірно, вартість може бути ще вищою, адже це одна з найвідоміших суконь принцеси. Показовим був випадок 2023 року, коли вечірню сукню, яку Діана одягала на вечерю у 1985 році, продали за 1,15 мільйона доларів — це в 11 разів перевищило початковий прогноз і стало рекордною ціною для однієї з її суконь.