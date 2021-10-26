Сукня Chanel та антикварна тіара: розглядаємо весільний образ Ніни Флор – дружини грецького принца Філіппоса

На вихідних ми розглядали красиві весільні фотографії принца Греції Філіппоса та його дружини Ніни Флор, які повінчалися у Кафедральному соборі Афін.

Похресник принцеси Діани вже втретє взяв за дружину Ніну Флор — 34-річну спадкоємицю VistaJet, компанії з виробництва приватних літаків, заснованій її батьком Томасом Флором. Фотографії весілля були доступні раніше, а тепер з'явилися нові портретні кадри, зроблені після церемонії.

Весілля принца Філіппоса та Ніни Флор / Getty Images

Принц Філіппос та Ніна Флор зображені з колишнім королем Костянтином та колишньою королевою Анною-Марією, а також батьками нареченої – Томасом Флор та Катаріною Флор під час урочистого весілля 23 жовтня 2021 року.

Батьки принца Філіппоса, король Костянтин II і королева Анна-Марія виголосили в цьому соборі свої обітниці 1964 року, пише vogue.com

Весілля принца Філіппоса та Ніни Флор / Getty Images

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Наречена з'явилася на церемонії у сукні Chanel, з глибоким вирізом на декольті, бантом на талії та довгим шлейфом. Її голову прикрашала антикварна тіара Corsage Tiara з діамантами та перлами, що належить її свекрусі. Тіара була подарунком королеві Анні-Марії на її 18-річчя від її матері. Принцеса Марі-Шанталь також носила цю тіару, коли вийшла заміж за принца Павлоса 1995 року.

Весілля принца Філіппоса та Ніни Флор, наречена з батьком / Getty Images

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