Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Сукня для мертвих російських окупантів: знаменитий французький бренд представив дивну новинку

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
515
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Сукня для мертвих російських окупантів: знаменитий французький бренд представив дивну новинку

Balenciaga / Фото: Getty Images

Модний дім Balenciaga у своєму Instagram опублікував фото новинки з колекції осінь 2024 року.

В описі під знімком йдеться, що це сукня-бюстьє довжини максі, виконана з блискучого покриття.

У коментарях підписники почали писати, що вбрання добре підійде для мертвих російських окупантів, бо має вигляд сукні із чорного пакету для сміття, вартістю 240 тисяч гривень. Якоїсь миті бренд навіть закрив коментарі, але потім знову відкрив їх.

Balenciaga / © balenciaga.com/ua
Balenciaga / Фото: balenciaga.com/ua
Balenciaga / © balenciaga.com/ua
Balenciaga / Фото: balenciaga.com/ua
Balenciaga / © balenciaga.com/ua
Balenciaga / Фото: balenciaga.com/ua

Нагадаємо, навесні 2022 року бренд Balenciaga присвятив показ у Парижі українцям. Тоді креативний директор Демна Гвасалія присвятив своє шоу Україні. Перед початком шоу на стільцях на гостей чекали футболки у кольорах українського прапора, а також лист від дизайнера, де він згадав і свою країну Грузію, де Росія також розпочала війну.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
515
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація