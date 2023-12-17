Сукня для мертвих російських окупантів: знаменитий французький бренд представив дивну новинку

В описі під знімком йдеться, що це сукня-бюстьє довжини максі, виконана з блискучого покриття.

У коментарях підписники почали писати, що вбрання добре підійде для мертвих російських окупантів, бо має вигляд сукні із чорного пакету для сміття, вартістю 240 тисяч гривень. Якоїсь миті бренд навіть закрив коментарі, але потім знову відкрив їх.

Balenciaga / Фото: balenciaga.com/ua

Balenciaga / Фото: balenciaga.com/ua

Balenciaga / Фото: balenciaga.com/ua

Нагадаємо, навесні 2022 року бренд Balenciaga присвятив показ у Парижі українцям. Тоді креативний директор Демна Гвасалія присвятив своє шоу Україні. Перед початком шоу на стільцях на гостей чекали футболки у кольорах українського прапора, а також лист від дизайнера, де він згадав і свою країну Грузію, де Росія також розпочала війну.

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