Сукня, про яку ніхто не знає: який вигляд має вбрання, яке принцеса Діана одягала у день весілля

Про весільну сукню принцеси Діани знають усі, але мало відомий той факт, що в день весілля принцеса одягала ще одну сукню.

У день весілля Діана Спенсер носила маловідому рожеву сукню, створену Девідом Сассуном для Bellville Sassoon.

Це був ще один привабливий ансамбль через його позачасовий дизайн. Наряд складався із сукні та жакету. До нього також був підібраний капелюшок та клатч у тон. А ще Діана одягла перлинний чокер, сережки-вісюльки та золотий годинник.

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Getty Images

Вбрання Діана одягала вже після весільної церемонії. Папараці зробили кадри на станції Ромсі в Гемпширі перед від'їздом у весільну подорож до Гібралтару на Королівській яхті "Британія".

Пізніше цю ж сукню Діана одягала в день відкриття лікарні в Грімсбі 1983 року та під час королівської поїздки до Австралії 1982 року. Для сукні були розроблені два жакети: один з короткими рукавами, а інший з довшими для поганої погоди.

Чарльз та Діана у день свого весілля – 29 липня 1981 року – вирушили у весільну подорож і їхали з Букінгемського палацу. На принцесі була саме ця сукня.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Нещодавно, нагадаємо, ми розповідали про те, який вигляд мали весільні туфлі принцеси Діани, які створювали цілих шість місяців.

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