Сукню для коронації Камілли пошиє улюблений дизайнер принцеси Діани

До коронації короля Чарльза III і королеви Камілли залишилося трохи більше двох місяців. Кажуть, Її Величність уже обрала дизайнера, який зшиє для неї її коронаційне вбрання.

Повідомляється, що 75-річна королева Камілла звернулася до 72-річного Брюса Олдфілда з проханням створити сукню для її коронації 6 травня 2023 року у Вестмінстерському абатстві.

У вбраннях від Брюса Олдфілда часто з'являлася на публіці принцеса Діана – перша дружина Чарльза. З леді Ді вони були близькими друзями від 80-х років, пише express. Дизайнер називав принцесу Уельську "ідеальним клієнтом".

"Коли я оглядаюся назад, для неї це було безжально. Ми вбирали її так, ніби вона збиралася на весілля щодня", — згадує він про роботу з Діаною.

Принцеса Діана у вбранні від дизайнера / Фото: Getty Images

Принцеса Діана у вбранні від дизайнера / Фото: Getty Images

Принцеса Діана у вбранні від дизайнера / Фото: Getty Images

Брюс Олдфілд отримав орден Британської імперії 1990 року, і з того часу королева Камілла, друга дружина короля Чарльза, користується його дизайнерськими послугами. Не дивно, що з проханням пошити вбрання для коронації Камілла звернулася саме до нього.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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