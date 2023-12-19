Сукню принцеси Діани продали на аукціоні за рекордну суму: який вона має вигляд

Сукня від Жака Азагурі, яка вперше була одягнена принцесою Діаною під час візиту до Італії 1985 року, продана на аукціоні за рекордні 1,1 мільйона доларів — в 11 разів вище за орієнтовну ціну.

Сукня мароккано-британського модельєра Жака Азагурі, в якій Діана з'явилася під час візиту до Флоренції 1985 року, а потім знову одягла її після приїзду до Канади, відвідавши Ванкуверський симфонічний оркестр 1986 року, пішла з молотка за рекордну суму 1 148 080 долларов. Ставка, що виграла, в 11 разів перевищила початкову оцінку в 100 000 доларів. Хто став щасливим володарем вбрання, не повідомляється.

Сукня Жака Азагурі, яку носила принцеса Діана / Фото: Getty Images

Цей продаж побив попередній світовий рекорд найдорожчої сукні принцеси Діани, коли її фіолетова вечірня сукня від дизайнера Віктора Едельштейна була продана за 604 800 доларів, пише People.

За даними аукціону Julien's Auctions: "Сукня з м'якими підплічниками має чорний оксамитовий ліф з вишитими зірками металізованою ниткою з тканини Jakob Schlaepher і двоярусну спідницю з органзи королівського синього кольору з поясом і бантом. Спідниця балерини стала чудовим натяком на любов Діани до танцю і те, що вона була покровителькою Англійського національного балету".

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Крім сукні з молотка пішла рожева шифонова блузка Emanuels, яку Діана носила на своєму заручальному портреті 1981 року, яка була продана на тому самому аукціоні за 381 000 доларів, що майже вчетверо більше за початкову оцінку, що становила 80 000 доларів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію короткого чорного вечірнього вбрання принцеси Діани, яке називали "сукнею помсти".

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