Сума вражає: розкрито вартість коронації короля Чарльза ІІІ

Витрати на коронацію сина королеви Єлизавети II 2023 року порівняли з тим, скільки було витрачено на її похорон 2022 року.
21 листопада Департамент культури, ЗМІ та спорту (DCMS) Великої Британії опублікував свій щорічний звіт, в якому зазначено, що на коронацію короля Чарльза III та королеви Камілли 6 травня 2023 року в Лондоні було витрачено 90,69 млн доларів. Хоча Чарльз одразу вступив на престол після смерті своєї матері королеви Єлизавети у вересні 2022 року, він продовжив майже тисячолітню традицію, коли був урочисто коронований у Вестмінстерському абатстві.
З них 63,37 млн. доларів було профінансовано Казначейством Його Величності, а 27,33 млн. доларів було виділено Міністерством внутрішніх справ на охорону порядку під час заходу, пише People.
Також витрати на коронацію порівняли з витратами на похорон королеви Єлизавети ІІ у вересні 2022 року. Повідомляється, що рахунок за державний похорон покійної королеви становив 204 мільйони доларів. За інформацією The Telegraph ця сума включала церемонію прощання та інші заходи по всій Великій Британії протягом усього періоду національної жалоби. Таким чином, на організацію похорону Єлизавети II було витрачено більш ніж удвічі більше коштів, ніж на коронацію її сина.
Нагадаємо, раніше ми згадували, як коронували королеву Єлизавету II.
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