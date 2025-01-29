Сумка із сенсом: чому принцеса Уельська обрала аксесуар Chanel для пам'ятної церемонії

Під час свого нещодавнього виходу на публіку принцеса Уельська викликала фурор ідеально підібраними аксесуарами до скромного, на перший погляд, образу.

Дружина принца Вільяма була втіленням абсолютної елегантності, коли вона з'явилася на Дні вшанування пам'яті жертв Голокосту, і мала чудовий вигляд в чорному ансамблі, що складається з джемпера Boden з відповідними штанями від Roland Mouret, пальта Catherine Walker, доповнивши аутфіт сумкою Chanel вартістю понад 5 тисяч доларів.

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Getty Images

Сіара Рассел, яка є провідною стилісткою моди, розповіла Express.co.uk, що Кейт обережна у виборі аксесуарів і часто використовує їх для демонстрації прихованого сенсу. Попри те, що її сумка Chanel має скромний вигляд, Сіара заявила, що вона має "гучний" зміст.

Сумка Chanel принцеси Кейт / Фото: Getty Images

Фахівчиня припустила, що принцеса Кейт сама обрала її зі своєї колекції, щоб не затьмарювати, а доповнювати вінтажні перлини від єврейського бренду Susan Сaplan, які вона носила того дня на шиї.

"Вибір Кейт Міддлтон сумки Chanel Classic Square Mini Flap Bag ідеально доповнює її вишуканий і елегантний стиль. Структурований, але універсальний дизайн сумки додає нотку розкоші, водночас не є показним, і ідеально поєднується з її фірмовою стриманою вишуканістю. Сумки Chanel дійсно безцінні, оскільки уособлюють непідвладну часу елегантність та вишуканість", — сказала експертка.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали вам, які чотири обов'язкові предмети носить у своїй сумці принцеса Уельська.

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