Сумна новина: королева Єлизавета II не відвідає сьогодні службу через проблеми зі здоров'ям

Сьогодні Її Величність королева Єлизавета II мала бути присутньою на недільній службі пам'яті — Remembrance Sunday service. Але плани змінилися.

Букінгемський палац повідомив, що королева через розтяг у спині не зможе відвідати службу. У заяві палацу йдеться:

"Королева, пошкодила спину, з великим жалем вирішила сьогодні вранці, що не зможе бути присутньою на сьогоднішній недільній службі пам'яті біля Кенотафа. Її Величність розчарована тим, що вона пропустить службу. Як і в попередні роки, вінок буде покладений від імені Її Величності принцом Уельським. Його королівська Високість з герцогинею Корнуольською, герцогом і герцогинею Кембриджськими, графом і графинею Вессекськими, королівською принцесою Анною і віце-адміралом сером Тімоті Лоуренсом, герцогом і герцогінею Глостерськими будуть присутні сьогодні як і планувалося".

Королева Єлизавета II / Getty Images

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Говорять, що королева Єлизавета II глибоко розчарована цією подією, і залишиться у Віндзорському замку. Раніше повідомлялося, що Єлизавета II дуже хоче відвідати захід і він став би для неї першим публічним після того, як вона пройшла обстеження у шпиталі короля Едуарда VII.

За час свого правління королева пропустила лише шість церемоній біля Кенотафа: чотири рази, коли вона була із закордонними візитами в Гані 1961 року, Бразилії 1968 року, Кенії 1983 року та Південній Африці 1999 року. Вона також не була присутня під час служби 1959 та 1963 років, оскільки вона була вагітна двома своїми молодшими дітьми.

Королева Єлизавета II / Getty Images

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