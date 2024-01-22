Сумна новина: Сара Йоркська оголосила, що в неї знайшли новий вид раку

Представник герцогині Йоркської повідомив, що вона проходить подальше обстеження, щоби переконатися, що захворювання виявлено на початковій стадії.

У заяві йдеться: "Після того, як цього літа їй поставили діагноз ранньої форми раку молочної залози, Сарі, герцогині Йоркської, поставили діагноз злоякісна меланома".

За словами представника, герцогині Йоркській видалили та проаналізували кілька родимок у дерматолога, коли вона проходила реконструктивну операцію після мастектомії, і одна з родимок була ідентифікована як ракова.

"Герцогиня хоче подякувати всій медичній команді, яка її підтримувала, особливо її дерматологу, чия пильність забезпечила своєчасне виявлення хвороби", — додає представник. "Вона вважає, що її досвід наголошує на важливості перевірки розміру, форми, кольору та текстури, а також появи нових родимок, які можуть бути ознакою меланоми", — йдеться в повідомленні, пише People.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Герцогиня проходить лікування від меланоми у Лондоні.

"Сара проходить подальше обстеження, щоби переконатися, що це було виявлено на ранніх стадіях", — пояснює її представник. "Очевидно, що ще один діагноз, поставлений невдовзі після лікування раку грудей, викликає занепокоєння, але герцогиня залишається у гарному настрої".

Зараз Сара Йоркська перебуває на курорті Альтаусзеї, де відновлюється.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Нагадаємо, старша дочка Сари, принцеса Беатріс, є покровителькою Британського фонду шкіри і раніше працювала з пацієнтами, які страждають на рак шкіри.

Читайте також: