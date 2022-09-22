Сумна помилка: запрошення принцеси Мері на прощання з Єлизаветою II в останній момент відкликали

Міністерство закордонних справ вибачилося перед данською королівською сім'єю і особисто кронпринцесою Мері, яку помилково запросили на похорон королеви Єлизавети II.

Данські члени королівської сім'ї підтвердили присутність принцеси Марії 13 вересня, заявивши: "Її Величність Королева і подружжя спадкового принца будуть присутні на державному похороні королеви Єлизавети II".

Але 19 вересня сім'я опублікувала ще одну заяву, в якій йшлося: "Її Величність Королева та Його Королівська Високість спадковий принц" будуть "брати участь із Данії", не згадуючи про відсутність принцеси Марії.

Згідно з офіційними запрошеннями, надісланими чинним главам держав, їм було дозволено привести на похорон одного гостя. А запрошення для принцеси Мері було розіслано помилково після того, як було висловлено припущення, що гість королеви Маргрете II, її син - принц Фредерік, також був запрошений привести гостя.

Королева Маргрете II / Фото: Associated Press

Міністерство закордонних справ Великої Британії підтвердило, що направило вибачення данській королівській родині через посольство Данії, пише Daily Mail.

Зчинилася хвиля шуму про те, чому Іспанії та Нідерландам було дозволено привести більше двох королівських гостей кожній, але зрозуміло, що запрошення були надіслані колишнім монархам з обох країн.

Король Нідерландів Віллем-Олександр та королева Максима на похороні супроводжували свою матір принцесу Беатрікс у Вестмінстерському абатстві.

Королева Іспанії Летиція та король Філіп VI, королева Маргрете II (у центрі) та королева Швеції Сильвія та король Карл Густав I / Фото: Associated Press

Король Іспанії Філіп VI був із дружиною королевою Летицією, а також був його батько — колишній король Хуан Карлос I та його дружина королева Софія.

"Сумна помилка" була допущена через те, що Міністерству закордонних справ довелося розіслати безліч запрошень протягом короткого проміжку часу", - йшлося в повідомленні. "Таким чином, тільки королева та спадкоємець з датського боку візьмуть участь у державному похороні королеви Єлизавети II у понеділок".

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

Перед данською королівською родиною вибачилися за помилку через посольство Данії.

Також стало відомо, що королева Данії Маргрете II отримала позитивний тест на COVID-19 після повернення з похорону.

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