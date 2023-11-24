Сумна звістка: король Чарльз оплакує смерть близької людини

Леді Пенн була вдовою сера Еріка Пенна, колишнього контролера канцелярії лорда-камергера, і стала близькою довіреною особою членів королівської родини, поки жила так близько до Букінгемського палацу.

Крім покійної королеви, вона також була близьким другом леді Маргарет та королеви-матері. У березні 2016 року вона та Єлизавета II були помічені разом за обыдому ресторані Bellamys у Мейфері, де вони святкували 90-річчя Прю, пише express. Королева-мати і принцеса Єлизавета були присутні на весіллі Пеннів у січні 1947 року, за десять місяців до того, як майбутня королева Єлизавета II пов'язала себе шлюбом з принцом Філіпом.

1964 року леді Пенн стала однією з хрещених матерів дочки принцеси Маргарет леді Сари Армстронг-Джонс, яку хрестили в Букінгемському палаці.

Англійський композитор Бенджамін Бріттен та Прю Пенн / Фото: Getty Images

Син пари Девід та їхній онук Рорі служили почесними пажами королеви.

Леді Пенн також була великою шанувальницею короля Чарльза III. Коли він став монархом, вона зізналася другові під час його вступу на престол: "Ви помітили, як наш новий суверен, здається, виріс за одну ніч? Він має вигляд короля на кожен дюйм". Ймовірно, Чарльзу сумно знати і бачити, як близькі йому люди покидають цей світ.

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