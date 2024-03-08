Сумні новини: король Чарльз III оплакує смерть близької людини

Повідомляється, що пішов із життя близький друг монарха та батько першої дівчини принца Вільяма — Ян Фаркуар.

Давній приятель короля Чарльза та королеви Камілли помер у середу, 6 березня, у віці 78 років. Пан Фаркуар жив у маєтку короля Гайгроув у Глостерширі і багато років знімав там фермерський будинок.

Ян Фаркуар / Фото: Getty Images

Відомо, що Ян Фаркуар також служив конюшим королеви-матері Єлизавети та був офіцером британського королівського двору. З Чарльзом він був знайомий багато років. А також був у дружніх стосунках із першим чоловіком королеви Камілли – Ендрю Паркер-Боулзом, пише express.

Цікавий момент, друга з трьох дочок Фаркуара, Роуз, зустрічалася з молодим принцом Вільямом 2000 року, після того, як він закінчив коледж Ітон і до того, як зустрів свою майбутню дружину Кейт Міддлтон у Сент-Ендрюському університеті в Шотландії.

Роуз Фаркуар / Фото: Getty Images

Принц Вільям був присутній на весіллі Роуз та Джорджа Джеммелла 2022 року.

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