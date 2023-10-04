"Сумний" титул принца Вільяма: який він і кому дістанеться

Від дня сходження короля Чарльза III на престол його старший син принц Вільям отримав титул принца Уельського, який раніше належав батькові. Але має Вільям ще один титул, у якого не дуже вдале минуле і в майбутньому він може дістатись комусь із його синів.

Принц Вільям отримав сім нових титулів, коли минулого року став принцом Уельським. До цього він був відомий під титулом герцог Кембриджський, і був восьмою людиною, яка отримала цей титул.

Принц Вільям дав клятву королю Чарльзу III під час коронації / Фото: Associated Press

Титул Кембриджський — наповнений смутком та сумними подіями. Титул був створений за правління короля Карла II 1660 року. Першим герцогом Кембриджським був його старший племінник Чарльз Стюарт, який помер, коли йому було лише шість місяців. Наступний власник титулу — молодший брат Чарльза Стюарта, Джеймс, помер у молодому віці чи то від віспи, чи то від бубонної чуми. Слідом за ним пішов старший племінник короля Едгар Стюарт, але молодий герцог Кембриджський помер у віці трьох років. Титули Едгара зникли до народження його молодшого сина, якого також звали Чарльз, 1677 року. Але трагедія сталася знову, Чарльз помер через 35 днів від свого народження, пише express.

"Невдалий" титул не використовувався знову до 1706 року, коли королева Анна зробила майбутнього короля Георга II п'ятим герцогом Кембриджським.

У шлюбі принца Джорджа з Сарою Фейрбратер народилося троє синів, однак, оскільки його шлюб порушив Закон про королівські шлюби 1772 року, він був визнаний недійсним, і всі його титули втратили силу після його смерті.

Принц Вільям та герцогиня Кетрін / Фото: Associated Press

Після цього титул перейшов до принца Вільяма 2011 року після його одруження з Кейт Міддлтон. Кетрін стала герцогинею Кембриджською. А теперішнім спадкоємцем герцогства Кембриджського є старший син пари і майбутній король — принц Джордж.

Принц Джордж / Фото: Getty Images

Але чи успадкує він колись цей титул чи ні, залежить від того, коли його батько успадкує трон і коли Джордж одружиться.

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