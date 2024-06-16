Сумував і показував язика: молодший син Уельських "відзначився" на параді на честь короля Чарльза

Молодший син Кейт та Вільяма Уельських зазвичай завжди у центрі уваги на публічних заходах британської королівської родини.
Шестирічному королівському принцу Луї, схоже, було не дуже весело під час військового параду Trooping the Color, за яким він спостерігав з балкона Букінгемського палацу разом зі своєю мамою принцесою Кейт та старшим братом Джорджем та сестрою Шарлоттою.
На фото видно, як Луї набридло видовище кінної гвардії, він кривлявся і всіляко закривав обличчя руками. Зазвичай веселий принц цього разу був дещо серйозним і часом навіть похмурим.
Хоча на відео, яким поділився палац, видно, як принц махає натовпу рукою і усміхається, їдучи з мамою в кареті.
Принц Джордж і принцеса Шарлотта цього дня мали дуже щасливий вигляд. Шарлотта, як завжди, контролювала братів, особливо молодшого. Також публіку зачарувало її вбрання, яке нам нагадав один із образів її бабусі – принцеси Уельської Діани.
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