Сумував і показував язика: молодший син Уельських "відзначився" на параді на честь короля Чарльза

Молодший син Кейт та Вільяма Уельських зазвичай завжди у центрі уваги на публічних заходах британської королівської родини.

Шестирічному королівському принцу Луї, схоже, було не дуже весело під час військового параду Trooping the Color, за яким він спостерігав з балкона Букінгемського палацу разом зі своєю мамою принцесою Кейт та старшим братом Джорджем та сестрою Шарлоттою.

Принц Луї / Фото: Getty Images

На фото видно, як Луї набридло видовище кінної гвардії, він кривлявся і всіляко закривав обличчя руками. Зазвичай веселий принц цього разу був дещо серйозним і часом навіть похмурим.

Принц Луї / Фото: Getty Images

Хоча на відео, яким поділився палац, видно, як принц махає натовпу рукою і усміхається, їдучи з мамою в кареті.

Принц Луї / Фото: Associated Press

Принц Луї / Фото: Getty Images

Принц Джордж і принцеса Шарлотта цього дня мали дуже щасливий вигляд. Шарлотта, як завжди, контролювала братів, особливо молодшого. Також публіку зачарувало її вбрання, яке нам нагадав один із образів її бабусі – принцеси Уельської Діани.

Принц Джордж і принцеса Шарлотта на параді Trooping the Color 2024 / Фото: Getty Images

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