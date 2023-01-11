Сумує за бабусею: принц Гаррі розповів, що найбільше цінував у королеві Єлизаветі II

Принц Гаррі цими днями дав, мабуть, інтерв'ю більше, ніж за все своє життя до цього.

В ексклюзивному інтерв'ю журналу People герцог Сассекський розповів про те, які особливі у нього були стосунки з бабусею королевою Єлизаветою II.

Принц Гаррі та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Гаррі каже, що дуже цінує моменти, які прожив саме з бабусею, але в той же час щасливий, що вона покинула цей світ і тепер поряд з дідусем Гаррі – принцом Філіпом.

"Ми з бабусею були дуже близькі, і в нас дійсно були особливі стосунки, — каже він. "Я дуже сумую за нею, а також за її зухвалим почуттям гумору та кмітливістю. Але я також дуже радий за неї. Вона прожила повноцінне життя і тепер возз'єдналася зі своїм чоловіком", — продовжує Гаррі, згадуючи свого дідуся принца Філіпа, який помер у квітні 2021 року.

Принц Гаррі та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

"Я завжди дорожитиму кожним спогадом, який у мене був з нею, особливо час, який вона провела з моїми дітьми Арчі та Лілі", — сказав принц.

Також він розповів, що Єлизавета II була здивована, коли вперше зустрілася з Лілібет (дочку Гаррі та Меган назвали на честь королеви, у дитинстві її так називав батько). "Наймиліші діти, — приголомшено сказала бабуся, — написав він у книжці. "Вона чекала, що вони будуть трохи більше... американцями, я думаю. Тобто, на її думку, більш буйнішими", - написав у своїй книжці принц Гаррі.

Лілібет та маленька принцеса Єлизавета

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як улюблений онук Єлизавети II прощався з нею наодинці у замку Балморал у день її смерті, 8 вересня.

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