Супермодель Клаудія Шиффер у білій сукні та босоніжках на підборах відвідала захід у Лондоні

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Реклама

Це провідний європейський фестиваль, присвячений оздоровленню та довголіттю. Захід, що відбувся 20–21 червня 2026 року в The Store Studios у Лондоні, зібрав понад 4000 учасників, які представили передові наукові досягнення, біохакінг та методи оптимізації здоров’я.

Клаудія Шиффер приїхала на захід у білій максісукні з мереживним оздобленням, рукавами-ліхтариками з оборками та взута у замшеві босоніжки коричневого кольору на підборах. Через плече Шиффер висіла плетена сумка на довгому ремінці, а на шиї було кілька золотих великих підвісок на золотому ланцюжку.

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Шиффер розпустила біляве волосся і зробила дуже легкий макіяж і мала модель дуже привабливий вигляд.

Реклама

Новини партнерів