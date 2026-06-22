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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
708
Час на прочитання
1 хв

Супермодель Клаудія Шиффер у білій сукні та босоніжках на підборах відвідала захід у Лондоні

55-річна німецька супермодель з’явилася на заході healf.HX26 Served by smoov у The Store Studios.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Клаудія Шиффер

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Це провідний європейський фестиваль, присвячений оздоровленню та довголіттю. Захід, що відбувся 20–21 червня 2026 року в The Store Studios у Лондоні, зібрав понад 4000 учасників, які представили передові наукові досягнення, біохакінг та методи оптимізації здоров’я.

Клаудія Шиффер приїхала на захід у білій максісукні з мереживним оздобленням, рукавами-ліхтариками з оборками та взута у замшеві босоніжки коричневого кольору на підборах. Через плече Шиффер висіла плетена сумка на довгому ремінці, а на шиї було кілька золотих великих підвісок на золотому ланцюжку.

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Шиффер розпустила біляве волосся і зробила дуже легкий макіяж і мала модель дуже привабливий вигляд.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
708
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