Супермодель Міранда Керр у розкішній сукні Christian Dior з’явилася на балу Met Gala
Австралійська супермодель і підприємиця Міранда Керр прикувала до себе всі погляди, з'явившись на балу Met Gala у Нью-Йорку в елегантній білій сукні.
Керр витримала свій образ відповідно до теми заходу «Мода – це мистецтво», з'явившись у білому ансамблі від Christian Dior. На ній була сукня з прозорою спідницею, розшитою паєтками, чітко окресленим ліфом-баскою і з квіткою на шиї. Вбрання відрізнялося багатою деталізацією, використанням фактурної тканини, включаючи об'ємні квіткові аплікації та торочку.
Вона доповнила вбрання туфлями на підборах, прикрашеними кристалами від Flor de Maria та квітковими сережками Hassanzaheh jewelry.
Волосся Міранди було укладено в елегантну зачіску, а макіяж залишався класичним і бездоганним, з чітко окресленими бровами та сяйливою шкірою.
Міранду супроводжував її чоловік Еван Шпігель, співзасновник та генеральний директор Snapchat. Бізнесмен-мільярдер був втіленням елегантності у класичному смокінгу.