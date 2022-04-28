Супутниця диктатора: історія дивних стосунків Адольфа Гітлера та його коханки Єви Браун

Заглиблюючись в історію стосунків німецького диктатора та супутниці його життя, з'являється дуже багато подібності до того, що відбувається зараз у світі. 77 років тому вони вирішили втекти від покарання через смерть, хто знає, можливо, це ж чекає незабаром і Путіна.

Після початку повномасштабної війни в Україні багато хто почав проводити паралелі між двома найжорстокішими масовими вбивцями в історії людства - Адольфом Гітлером та Володимиром Путіним. Якщо порівнювати цих двох чоловіків, можна знайти багато подібності в їхній поведінці, пропагандистських промовах, бажанні влади, таємничості, геноциді безневинного населення та страху за свою шкуру. Однак не можна забувати ще про одну схожість між диктаторами – таємниче особисте життя.

Гітлер та Путін / Associated Press

Офіційно Путін та його дружина Людмила Путіна розлучилися 2014 року, проте вже на той момент президент Росії перебував у стосунках зі своєю молодою коханкою – олімпійською чемпіонкою Аліною Кабаєвою. 2015-го дівчина, ймовірно, завагітніла від політика, але це суворо приховувалося. Єдиним випадком, коли вагітна Аліна з'явилася на публіці, був її виступ на власному фестивалі художньої гімнастики 2015 року, тоді вона вийшла на сцену пропагандистського концерту у широкій червоній сукні, яка нібито мала приховати живіт.

Аліна Кабаєва / скриншот з відео

Скільки дітей у Путіна і Кабаєвої наразі невідомо, але обручку вона носить, особисте життя не коментує, купається в розкоші і гордо несе пропагандистську нісенітницю з екранів телевізорів з георгіївською стрічкою на грудях. Простіше кажучи, Аліна повністю віддана Путіну, як 80 років тому була віддана інша молода дівчина своєму коханцю - Єва Браун.

Єва Браун та Адольф Гітлер / Associated Press

Про особисті стосунки Єви та Гітлера відомо небагато, оскільки після їхнього самогубства було наказано знищити все, що могло підтверджувати цей зв'язок: листи, знімки, відео. Тому точно невідомо який характер мали стосунки цієї пари, але судячи з того, що разом вони провели 16 років, а за день до того, як убили себе, повінчалися в маленькій приймальні бункера, вони не були просто друзями.

Єва Браун / Associated Press

Як у Путіна з Аліною, у Гітлера та Єви була велика різниця у віці – вони познайомилися, коли німецькому фюреру було 40 років, а дівчині 17. Тривалий час фюрер залицявся до неповнолітньої: говорив приємні слова, водив у ресторани та в оперу. Згідно з деякими архівами, які не встигли знищити, було відомо, що дівчина дуже захоплювалася спортом, стежила за фігурою і модою. Родичі згадували, що вона була дуже доглянутою дівчиною, носила зачіску, довгий манікюр, любила дорогу косметику та макіяж.

Однак, попри всі її спроби, Гітлер публічно заявляв, що одружується не має наміру: "У мене інша наречена - Німеччина! Я повінчаний - з німецькою нацією, з її долею! […] Ні, я не можу одружитися, я не маю права". Водночас він у близькому колі зазначав, що в Берліні має дівчину "для кохання".

Єва Браун / Associated Press

Спочатку сім'я Єви не схвалювала ці стосунки і засуджувала її. Для неї було нестерпно залишатися в батьківському домі, тому вона переїхала в один із куплених для неї Гітлером будинків. Там дівчина регулярно влаштовувала пишні вечірки і захопилася фото і ведоезніманням. Потім дівчина уподобала будинок у Бергхофі, там Гітлер допускав її до деяких зустрічей зі своїми соратниками, там вона теж влаштовувала пишні вечірки. Однак офіційно Єва вважалася "особистою секретаркою" фюрера і коли до будинку приїжджали важливі гості, змушена була сидіти у своїй кімнаті. Імовірно, Гітлер вважав її світські манери занадто мізерними для спілкування з високопоставленими гостями. Також він не втішно відгукуватися про жінок загалом: "По-справжньому інтелектуальні чоловіки повинні жити з примітивною і дурненькою жінкою. Подумайте, що було б, якби моя дружина сунула носа у мою роботу". Чи мав на увазі він під цими словами свою коханку - невідомо.

Єва Браун / Associated Press

За деякими версіями істориків, малу кількість уваги коханця, Єва намагалася скрасити вечірками, дорогим способом життя, спортом, одягом, переодягаючись по шість разів на день. Так вона боролася з депресією, хоча кілька разів цей стан все ж таки її здолав і дівчина двічі намагалася вкоротити собі віку, але в неї тоді нічого не вийшло. Нібито після спроб самогубства, Гітлер побачив справжню відданість коханки до нього та їхні стосунки покращились.

Протягом усіх років їхнього спільного життя Єва багато знімала фюрера, іноді в кадр потрапляла і вона. Було видно, що вони поводяться в оточенні наближених людей, як подружжя, як близькі люди, хоча публічно емоцій і не демонстрували. Били ці стосунки платонічними чи мали сексуальний характер теж невідомо, оскільки жили вони у різних кімнатах, а про те, що відбувалося за дверима їхніх спалень, ніхто ніколи не розповідав.

Єва Браун та Адольф Гітлер / Associated Press

"Я не уявляла цей зв'язок у звичайному ключі, швидше як зв'язок між батьком і дочкою. Може я і зараз у це вірю, тому що не хочу, щоб це було правдою. Для мене не терпима навіть думка, що ця людина до неї торкалася", – прокоментувала колись кузина Єви Браун Гертруда Вайскер.

Єва завжди жила на широку ногу і поки світ розривала війна, розв'язана її коханцем, а в концтаборах спалювали людей, ця миловидна блондинка та її сім'я вели абсолютно безтурботне життя, мали доступ до всіх благ, їздили на відпочинок до Італії, купували дорогі речі і навіть мали доступ до заборонених у Німеччині кінострічок, які показувалися у Бергхофі.

Коханкою німецького фюрера Єва Браун була 16 років, а дружиною менше доби. 30 квітня 1945 року вони скоїли самогубство приблизно о пів на четверту дня. Єва отруїлася ціаністим калієм, а її чоловік Гітлер прийняв не лише отруту, а й для підстрахування вистрілив собі в голову.

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