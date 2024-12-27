Суворе правило принцеси Кейт щодо алкоголю, яке вона не порушує навіть на свята

Принцеса Уельська та інші члени королівської сім'ї дотримуються одного правила під час різдвяних свят, які сім'я проводить у Сандрінгемі.

Ніхто в королівській родині Британії не зловживає алкоголем на Різдво та новорічні свята. Раніше в інтерв'ю журналу Hello! колишній королівський дворецький Грант Гарролд заявив, що "поклавши руку на серце, ніколи не бачив члена королівської родини п'яним".

Пан Гарролд, який працював на короля, коли той був принцом Уельським від 2004 до 2011 року, сказав, що різдвяні вечірки з королівською родиною завжди були дуже веселими, але ніхто ніколи не напивався. А під час різдвяного обіду зазвичай пропонувалися білі вина разом із закускою, а згодом червоні вина.

Принц і принцеса Уельські, король Чарльз та королева Камілла в Сандрінгемі / Фото: Associated Press

На десерт було прийнято подавати рожеве вино або рожеве шампанське після того, як основну страву вже з'їли.

Раніше, нагадаємо, ми розповідали, які напої п'ють члени королівської родини на Різдво.

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