Суворе правило, яке не можна порушувати дітям Кейт та Вільяма: про що йдеться

Троє дітей Кейт і Вільяма дотримуються таких саме правил, яких дотримувався їхній батько принц Уельський і його молодший брат принц Гаррі, коли були маленькими.

Королівський шефкухар Даррен Макгрейді, який 15 років пропрацював у палаці, розповів усі подробиці про правила принца та принцеси Уельських щодо їхніх дітей.

Існує певний набір правил, яким мають слідувати їхні діти в рамках королівського протоколу, пише express. Принцу Джорджу, принцесі Шарлотті та принцу Луї — не дозволяється сидіти за обіднім столом з дорослими, поки вони не навчаться мистецтву ввічливої розмови. "Це правило діяло завжди — навіть в особливих випадках, таких як Різдво", — каже Макгрейді.

Автор фотографії Міллі Пілкінгтон. На фото зображено принца Вільяма та трьох його дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї / Фото: Associated Press

Крім того, няні королівських сімей тоді й зараз несуть відповідальність не лише за дисциплінування дітей, а й за "виховання їхнього смаку".

"Няня завжди контролювала меню і стежила за тим, щоб вони їли збалансовану їжу, це включало не лише багато корисних овочів, а й знайомило їх із новими дорослими стравами", — згадує шефкухар.

Як у випадку з більшістю дітей, змусити королівських дітей їсти овочі виявляється непростим завданням. Так було й у ті часи, коли Вільям та Гаррі були дітьми, так і зараз.

Кейт та Вільям з дітьми / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали про улюблені страви членів британської королівської родини.

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