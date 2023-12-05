Суворі королівські правила: як Кейт та Вільям виховують трьох дітей

Усіх трьох дітей Уельських від народження допомагає виховувати няня Марія Борралло. Вона навіть подорожує з сім'єю, щоб Кейт та Вільям могли виконувати свої королівські обов'язки. Раніше Марія також жила в Кенсінгтонському палаці, але від того часу, як минулого року Уельські переїхали до Віндзору, няня почала приїжджати тільки в робочі години, обумовлені заздалегідь.

Принц Джордж, принц Луї та принцеса Шарлотта / Фото: Associated Press

То як же виховують майбутнього короля та його брата і сестру? Як повідомляє express, одне з найдивніших правил, якого вони змушені дотримуватися, полягає в тому, що всі троє мають грати на вулиці, незалежно від погоди. Це безліч велосипедних прогулянок, ігри з собаками, можливо трохи роботи в саду. Няня дітей Уельських любить навчати їх через гру, тобто можна припустити, що вона грає з ними теж і діти не надані лише самі собі.

Інші правила включають суворий час сну (відбій о 19:00) і введення нових смаків і продуктів кожні кілька днів, щоб харчування було різноманітним і корисним. Час, проведений перед екраном, звичайно, суворо обмежений. До обов'язків няні також належить пояснювати дітям, чого від них очікують на королівських заходах.

Принц Вільям та принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Няня Джорджа, Шарлотти і Луї говорить шістьма мовами, а сама родом з Іспанії. Вперше вона з'явилася на публіці з Кейт та Вільямом під час їхнього туру Австралією та Новою Зеландією 2014 року, коли вони взяли з собою у поїздку маленького принца Джорджа. Від того часу Марія супроводжує сім'ю у кожній такій поїздці.

Марія Тереза Борралло / Фото: Getty Images

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