Суворі правила королівської няні: як Марія Борралло навчила дітей Уельських їсти все і не капризувати

Марія Борралло з маленьким принцом Джорджем / © Getty Images

Реклама

Чим же так славиться Марія Борралло та чому, як кажуть, принцові та принцесі Уельським так із нею пощастило?

Марія Тереза Борралло є цінним співробітником їхньої сім’ї вже понад 10 років і була вшанована за свою роботу в новорічному списку нагород Королівською Вікторіанською медаллю. Ця іспанка, фахівчиня з догляду за дітьми, виконує безліч обов’язків — від нагляду за дітьми під час закордонних королівських поїздок їхніх батьків до приготування для них поживних страв.

Марія Тереза Борралло / © Getty Images

Існують певні правила щодо їжі та її прийому, яким Марію навчили у престижному Норландському коледжі в Баті. Це найстаріший у світі навчальний заклад, який спеціалізується на догляді за дітьми, і відомий своєю практичною підготовкою професійних нянь, як-от Марія, пише журнал Hello!

Реклама

2020 року інша няня з Норланду — Луена Гуд — розповіла журналу про правила харчування, які вона засвоїла, і цілком ймовірно, що Марія підходить до годування Джорджа, Шарлотти та Луї саме таким чином, дотримуючись цих правил:

Принци Джордж, Луї та принцеса Шарлотта / © Associated Press

1. Їжте разом — це дуже важливо! Якщо ви сидите і спостерігаєте, як ваша дитина їсть, і вам нічого робити, це створює на неї величезний тиск і посилює вашу тривогу. Якщо ж вона бачить, що дорослі навколо неї їдять ту саму їжу, це спонукає теж спробувати щось нове.

2. Залучайте дитину до допомоги на кухні. Їй дуже подобається їсти свіжу їжу, яку вона приготувала сама.

3. Пропонуйте невеликі, легкозасвоювані порції, щоб дитина не засмутилася і не почувалася перевантаженою.

Реклама

4. Не дозволяйте прийомам їжі перетворюватися на битву. Якщо діти відчують, що ви засмучені, це лише спонукає їх до ще більшого невдоволення. Говоріть спокійним і стриманим тоном і кажіть їм, щоб вони спробували з’їсти все, що зможуть.

5. Два найважливіші правила полягають у тому, що діти завжди повинні пробувати все, навіть якщо це лише один шматочок. І якщо після дегустації їм щось не подобається, ми не влаштовуємо скандал і не прибираємо це з тарілки, вони просто залишають це осторонь і доїдають решту їжі.

6. Якщо ваші діти категорично відмовляються їсти овочі, спробуйте подрібнити відварені овочі та додати їх до соусів. Як приклади, можна навести макарони з сиром і цвітною капустою, томатний соус для пасти з додаванням овочів і домашні бургери з тертим яблуком, морквою, кабачком, червоним перцем і цибулею.