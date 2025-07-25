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Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
187
Час на прочитання
2 хв

Стриманий образ Летиції та ніжна княгиня Шарлін: топ-5 королівських виходів тижня

Цього тижня нас радували своїми виходами у світ багато королівських особ. Розглянемо виходи тижня, які запам’яталися.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Стриманий образ Летиції та ніжна княгиня Шарлін: топ-5 королівських виходів тижня

© Getty Images

Княгиня Шарлін

Княгиня Шарлін із донькою принцесою Габріеллою / © Getty Images

Княгиня Шарлін із донькою принцесою Габріеллою / © Getty Images

Княгиня Монако Шарлін відвідала святкування 20-річчя правління свого чоловіка князя Альбера ІІ. Для святкового виходу вона обрала ніжно-рожеву сукню без рукавів, її талію підкреслював тонкий пояс і доповнювали лук білі шкіряні туфлі-слінгбеки. Її образ завершував ніжний макіяж на обличчі, лаконічна зачіска та сережки з перлів у вухах.

Королева Камілла

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Британська королева Камілла разом із чоловіком королем Чарльзом відвідувала цього тижня Сандрінгемську виставку квітів. Там Її Величність з’явилася в одній з улюблених літніх суконь довжини міді в дрібний квітковий принт, яку поєднала з бежевими туфлями на невисоких підборах і невеликою плетеною сумкою, а також прозорою парасолькою-тростиною. Образ королева завершила новою підвіскою на шиї та улюбленим браслетом Van Cleef & Arpels.

Принцеса Леонор

Принцеса Леонор / © Getty Images

Принцеса Леонор / © Getty Images

Іспанська принцеса відвідала церемонію «Принцеси Жирони» зі своєю сім’єю, де виступила з промовою. Дівчина одягла на захід темно-синій костюм із металевими блискітками, доповнивши його відповідним топом, зібраним назад волоссям та стриманими аксесуарами — сережками-висячками, каблучкою на пальці та маленькою чорною сумкою, а також взула туфлі-човники на невисоких підборах.

Королева Матильда

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Бельгійська королева Матильда із чоловіком королем Філіпом відвідувала цього тижня спеціальний концерт на честь Національного дня у Палаці образотворчих мистецтв Бозар у Брюсселі.

Матильда одяглася в комбінезон з кейпом і великою квіткою на грудях, і доповнила лук туфлями-човниками із сатину на підборах. Образ був вечірнім і доповнила його королева золотими сережками з розсипом діамантів та золотим браслетом.

Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

А королева Іспанії Летиція побувала з родиною в Жироні і продемонструвала стильний стриманий образ у синьому штанному костюмі з твіда від Sfera. Двосторонній блейзер був із золотими ґудзиками, а штани-кльош зі стрілками. Летиція одягла білий топ і взула нюдові туфлі, а в руках тримала сумку Carolina Herrera.

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