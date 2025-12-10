- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 106
- Час на прочитання
- 1 хв
Свята вже скоро: дорослі діти королеви Мері та короля Фредеріка X показали, як будували різдвяний будиночок
У данській королівській сім’ї повним ходом готуються до різдвяних свят.
У Instagram данська королівська сім’я показала, як четверо дітей королеви Мері та короля Фредеріка X будували різдвяний будиночок з печива у палаці Фредеріка VIII в Амалієнборгу.
«Ці вихідні Їхні Королівські Високості спадковий принц Крістіан, принцеса Ізабелла, принц Вінсент і принцеса Жозефіна прийняли виклик і збудували різдвяний будиночок з печива у палаці Фредеріка VIII в Амалієнборгу», — йдеться у підписі під знімками.
Раніше король і королева показували, як усі разом прикрашали ялинку у палаці Амалієнборг. Різдвяне дерево вийшло яскравим та красивим.