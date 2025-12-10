Свята вже скоро: дорослі діти королеви Мері та короля Фредеріка X показали, як будували різдвяний будиночок

Принц Вінсент, принц Крістіан та принцеси Ізабелла та Жозефіна / © kongehuset.dk

У Instagram данська королівська сім’я показала, як четверо дітей королеви Мері та короля Фредеріка X будували різдвяний будиночок з печива у палаці Фредеріка VIII в Амалієнборгу.

Принц Крістіан із братом Вінсентом / © kongehuset.dk

Принцеса Ізабелла із сестрою Жозефіною / © kongehuset.dk

Принц Крістіан і Принц Вінсент / © kongehuset.dk

«Ці вихідні Їхні Королівські Високості спадковий принц Крістіан, принцеса Ізабелла, принц Вінсент і принцеса Жозефіна прийняли виклик і збудували різдвяний будиночок з печива у палаці Фредеріка VIII в Амалієнборгу», — йдеться у підписі під знімками.

Раніше король і королева показували, як усі разом прикрашали ялинку у палаці Амалієнборг. Різдвяне дерево вийшло яскравим та красивим.

