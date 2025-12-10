ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
106
Час на прочитання
1 хв

Свята вже скоро: дорослі діти королеви Мері та короля Фредеріка X показали, як будували різдвяний будиночок

У данській королівській сім’ї повним ходом готуються до різдвяних свят.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Вінсент, принц Крістіан та принцеси Ізабелла та Жозефіна

Принц Вінсент, принц Крістіан та принцеси Ізабелла та Жозефіна / © kongehuset.dk

У Instagram данська королівська сім’я показала, як четверо дітей королеви Мері та короля Фредеріка X будували різдвяний будиночок з печива у палаці Фредеріка VIII в Амалієнборгу.

Принц Крістіан із братом Вінсентом / © kongehuset.dk

Принц Крістіан із братом Вінсентом / © kongehuset.dk

Принцеса Ізабелла із сестрою Жозефіною / © kongehuset.dk

Принцеса Ізабелла із сестрою Жозефіною / © kongehuset.dk

Принц Крістіан і Принц Вінсент / © kongehuset.dk

Принц Крістіан і Принц Вінсент / © kongehuset.dk

«Ці вихідні Їхні Королівські Високості спадковий принц Крістіан, принцеса Ізабелла, принц Вінсент і принцеса Жозефіна прийняли виклик і збудували різдвяний будиночок з печива у палаці Фредеріка VIII в Амалієнборгу», — йдеться у підписі під знімками.

Раніше король і королева показували, як усі разом прикрашали ялинку у палаці Амалієнборг. Різдвяне дерево вийшло яскравим та красивим.

Ялинка данської королівської родини

Ялинка данської королівської родини

Дата публікації
Кількість переглядів
106
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie