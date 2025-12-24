- Дата публікації
Святкові, але не зимові: який вигляд мають різдвяні листівки цього року у королівських сімей
Весь грудень члени королівських сімей ділилися з публікою своїми різдвяними листівками. Ми зібрали всіх їх в один матеріал, щоб пригадати, хто та яку фотографію для цього обрав.
Одними з перших своє різдвяне фото показали князь та княгиня Монако. Шарлін та Альбер II сфотографувалися разом зі своїми 11-річними дітьми — принцом Жаком та принцесою Габріеллою та представили листівку ще на самому початку грудня.
Слідом за ними листівку показали король Чарльз та королева Камілла. Вони обрали для картки знімок, зроблений на честь їхньої 20-ї річниці весілля на початку цього року в Італії, за що були розкритиковані.
Щоправда, Кейт та Вільям Уельські теж обрали для різдвяної картки фото, зроблене в нарцисах. Цей знімок, що раніше не публікувався, був зроблений уродженцем Йоркшира Джошем Шиннером в Норфолку в квітні цього року.
Бельгійські король Філіп та королева Матильда, а також четверо їхніх дітей постали на різдвяній картці всі разом, а презентували листівку вельми незвичайним способом.
Іспанська королівська родина показала свої різдвяні листівки. Король Філіп VI та королева Летиція обрали не опубліковане раніше фото, зроблене у жовтні під час вручення премії «Принцеси Астурійської».
Знімком також поділилися королева Софія та екскороль Хуан Карлос I. На їхній листівці п’ять собак позують поруч із різдвяною ялинкою в резиденції королеви Софії у палаці Сарсуела.
Нідерландська королівська родина одна з останніх показала, який вигляд має їхня різдвяна листівка 2025 року. У центрі уваги на ній спадкоємиця престолу — принцеса Оранська Амалія, а фото було зроблено на її випускному.
Грецька королівська родина презентувала своє святкове фото. Їм поділилася на своїй сторінці в Instagram принцеса Марі-Шанталь. Вона опублікувала листівку, на якій зображена разом із чоловіком принцом Павлосом та їхніми дітьми, яких у пари аж п’ятеро.
Принц Гаррі та Меган Маркл опублікували фото, на якому зняті зі своїми дітьми — принцом Арчі та принцесою Лілібет. Знімок було зроблено цього місяця у саду їхнього сімейного будинку в Монтесіто, штат Каліфорнія.
Принцеса Анна та її чоловік сер Тімоті Лоуренс поділилися своєю щорічною різдвяною листівкою. На знімку Анна і Тімоті заскочені в кареті на острові Сарк. Судячи з усього, фотографію було зроблено у травні 2025 року.
Спадковий принц та принцеса Йорданії опублікували власне вітальне повідомлення до новорічних свят. На фото вони зображені з півторарічною дочкою — принцесою Іман.
Королева Йорданії показала новорічне фото, де вся її велика родина зібралася разом.
Це фото унікальне тим, що стало першим подібним їхнім сімейним знімком опублікованим до свят, на якому було аж три покоління сім’ї. Ймовірно, це була фотосесія, оскільки всі близькі Ранії були в однакових образах — чоловіки у блакитних сорочках та штанях, а жінки у бірюзовому вбранні.