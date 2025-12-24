ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
40
Час на прочитання
3 хв

Святкові, але не зимові: який вигляд мають різдвяні листівки цього року у королівських сімей

Весь грудень члени королівських сімей ділилися з публікою своїми різдвяними листівками. Ми зібрали всіх їх в один матеріал, щоб пригадати, хто та яку фотографію для цього обрав.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Різдвяна листівка Уельських

Різдвяна листівка Уельських / © Instagram принца і принцеси Уельских

Одними з перших своє різдвяне фото показали князь та княгиня Монако. Шарлін та Альбер II сфотографувалися разом зі своїми 11-річними дітьми — принцом Жаком та принцесою Габріеллою та представили листівку ще на самому початку грудня.

Княжа родина Монако / © Instagram княжої родини Монако

Княжа родина Монако / © Instagram княжої родини Монако

Слідом за ними листівку показали король Чарльз та королева Камілла. Вони обрали для картки знімок, зроблений на честь їхньої 20-ї річниці весілля на початку цього року в Італії, за що були розкритиковані.

Листівка короля Чарльза і королеви Камілли / © Instagram британської королівської сім'ї

Листівка короля Чарльза і королеви Камілли / © Instagram британської королівської сім'ї

Щоправда, Кейт та Вільям Уельські теж обрали для різдвяної картки фото, зроблене в нарцисах. Цей знімок, що раніше не публікувався, був зроблений уродженцем Йоркшира Джошем Шиннером в Норфолку в квітні цього року.

Різдвяна листівка Уельських / © Instagram принца і принцеси Уельских

Різдвяна листівка Уельських / © Instagram принца і принцеси Уельских

Бельгійські король Філіп та королева Матильда, а також четверо їхніх дітей постали на різдвяній картці всі разом, а презентували листівку вельми незвичайним способом.

Іспанська королівська родина показала свої різдвяні листівки. Король Філіп VI та королева Летиція обрали не опубліковане раніше фото, зроблене у жовтні під час вручення премії «Принцеси Астурійської».

Іспанська королівська родина

Іспанська королівська родина

Знімком також поділилися королева Софія та екскороль Хуан Карлос I. На їхній листівці п’ять собак позують поруч із різдвяною ялинкою в резиденції королеви Софії у палаці Сарсуела.

Різдвяна листівка королеви Софії та екскороля Хуан Карлоса

Різдвяна листівка королеви Софії та екскороля Хуан Карлоса

Нідерландська королівська родина одна з останніх показала, який вигляд має їхня різдвяна листівка 2025 року. У центрі уваги на ній спадкоємиця престолу — принцеса Оранська Амалія, а фото було зроблено на її випускному.

Різдвяна листівка нідерландської королівської родини / © Instagram королівської родини Нідерландів

Різдвяна листівка нідерландської королівської родини / © Instagram королівської родини Нідерландів

Грецька королівська родина презентувала своє святкове фото. Їм поділилася на своїй сторінці в Instagram принцеса Марі-Шанталь. Вона опублікувала листівку, на якій зображена разом із чоловіком принцом Павлосом та їхніми дітьми, яких у пари аж п’ятеро.

Грецька королівська родина / © Instagram принца Павлоса

Грецька королівська родина / © Instagram принца Павлоса

Принц Гаррі та Меган Маркл опублікували фото, на якому зняті зі своїми дітьми — принцом Арчі та принцесою Лілібет. Знімок було зроблено цього місяця у саду їхнього сімейного будинку в Монтесіто, штат Каліфорнія.

Листівка принца Гаррі та Меган Маркл з дітьми / © Instagram Меган Маркл

Листівка принца Гаррі та Меган Маркл з дітьми / © Instagram Меган Маркл

Принцеса Анна та її чоловік сер Тімоті Лоуренс поділилися своєю щорічною різдвяною листівкою. На знімку Анна і Тімоті заскочені в кареті на острові Сарк. Судячи з усього, фотографію було зроблено у травні 2025 року.

Листівка принцеси Анни і її чоловіка Тімоті Лоренса

Листівка принцеси Анни і її чоловіка Тімоті Лоренса

Спадковий принц та принцеса Йорданії опублікували власне вітальне повідомлення до новорічних свят. На фото вони зображені з півторарічною дочкою — принцесою Іман.

Кронпринц Хусейн і принцеса Раджва з дочкою Іман

Кронпринц Хусейн і принцеса Раджва з дочкою Іман

Королева Йорданії показала новорічне фото, де вся її велика родина зібралася разом.

Це фото унікальне тим, що стало першим подібним їхнім сімейним знімком опублікованим до свят, на якому було аж три покоління сім’ї. Ймовірно, це була фотосесія, оскільки всі близькі Ранії були в однакових образах — чоловіки у блакитних сорочках та штанях, а жінки у бірюзовому вбранні.

Королівська родина Йорданії / © Instagram королеви Ранії

Королівська родина Йорданії / © Instagram королеви Ранії

Дата публікації
Кількість переглядів
40
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie