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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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678
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1 хв

Святкують 32 роки у шлюбі: королева Ранія опублікувала зворушливе фото з чоловіком

Арабська королева привітала чоловіка гарним фото та ніжними словами.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Королева Ранія і король Абдалла II Ібн Хусейн

Королева Ранія і король Абдалла II Ібн Хусейн / © Instagram королеви Ранії

10 червня королева Йорданії Ранія та її чоловік король Абдалла II ібн Хусейн святкують річницю весілля. Пара в шлюбі 32 роки і виховала 4 дітей: синів Хусейна та Хашема, а також доньок Іман та Сальму.

«Я покладаюся на твоє серце, і вся країна покладається на тебе! Щороку ти моя опора та партнер», — написала королева. Також вона додала: Ти завжди будеш моїм домом. З річницею».

Королева Ранія і король Абдалла II ібн Хусейн / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія і король Абдалла II ібн Хусейн / © Instagram королеви Ранії

Текст був супроводжений фото, на якому Ранія обіймає чоловіка. Ймовірно, знімок зроблено на території палацу, в якому межкає пара, оскільки король одягнений у просту футболку, а королева у легку білу футболку та смугасту спідницю, її волосся зібране у високий хвіст.

Нагадаємо, що у день весілля, яке відбулося 1993 року і було оголошено національним святом в Йорданії, Ранія з’явилася на публіці в ексклюзивному вбранні, створеному британським дизайнером Брюсом Олдфілдом, який також шив вбрання для принцеси Діани. Це був справді унікальний образ, що складається з двох частин — гарної сукні і жакету з пишною спідницею. Вважається, що дизайнер надихнувся у створенні цього ансамблю сирійськими придворними сукнями, виставленими тоді у лондонському Музеї Вікторії та Альберта.

Королева Ранія і король Абдалла II ібн Хусейн на день весілля / © Getty Images

Королева Ранія і король Абдалла II ібн Хусейн на день весілля / © Getty Images

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