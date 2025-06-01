- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 941
- Час на прочитання
- 1 хв
Святкують другу річницю весілля: з'явилося гарне фото кронпринца Хусейна і принцеси Раджви
З нагоди сімейного свята опублікавано новий знімок подружжя.
Сьогодні, 1 червня, кронпринц Йорданії Хусейн і принцеса Раджва святкують другу річницю свого весілля. З цієї нагоди Arabian Royal Agency опублікувало нову ексклюзивну світлину подружжя, яка була зроблена місяць тому.
На фото кронпринц і принцеса позували, обіймаючи одне одного, на тлі саду. Раджва постала у коричневій сукні з чорним широким поясом із ключем на талії, а Хусейн був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і блакитно-сіру краватку.
Нагадаємо, кронпринц Хусейн і принцеса Раджва вперше стали батьками минулого року. 3 серпня 2024 року у них народилася донька, яку назвали Іман бінт Аль-Хусейн.