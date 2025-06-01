Святкують другу річницю весілля: з'явилося гарне фото кронпринца Хусейна і принцеси Раджви

Кронпринц Хусейн і принцеса Раджва

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Сьогодні, 1 червня, кронпринц Йорданії Хусейн і принцеса Раджва святкують другу річницю свого весілля. З цієї нагоди Arabian Royal Agency опублікувало нову ексклюзивну світлину подружжя, яка була зроблена місяць тому.

На фото кронпринц і принцеса позували, обіймаючи одне одного, на тлі саду. Раджва постала у коричневій сукні з чорним широким поясом із ключем на талії, а Хусейн був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і блакитно-сіру краватку.

Нагадаємо, кронпринц Хусейн і принцеса Раджва вперше стали батьками минулого року. 3 серпня 2024 року у них народилася донька, яку назвали Іман бінт Аль-Хусейн.

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