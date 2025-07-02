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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Святкують річницю: якими були два весільні образи княгині Шарлін

Князь і княгиня Монако святкують сьогодні 14-ту річницю від дня свого весілля.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Весілля княгині Шарлін та князя Альбера II

Весілля княгині Шарлін і князя Альбера II / © Associated Press

У Шарлін Віттсток і князя Альбера II було дві церемонії. 1 липня 2011 року — цивільна, а 2 липня — церковна.

На цивільній 33-річна наречена з’явилася у небесно-блакитному костюмі, створеному дизайнером Карлом Лагерфельдом, який складався зі штанів-палацо з шифону і подовженого жакета. Довге біле волосся Шарлін було зібране в недбалу низьку зачіску, у вухах були лаконічні сережки з діамантами і легкий натуральний макіяж на обличчі.

Шарлін Віттсток і князь Альбер II / © Getty Images

Шарлін Віттсток і князь Альбер II / © Getty Images

У день вінчання Шарлін з’явилася перед публікою у білій шовковій сукні від італійського дизайнера Джорджіо Армані з п’ятиметровим шлейфом, прикрашеним 40000 кристалів Swarovski та 20000 перламутрових крапель. Сукня була з вирізом «човник», такий самий був і на сукні Меган Маркл, коли вона виходила заміж за британського принца Гаррі 2018 року.

Шарлін Віттсток і князь Альбер II / © Getty Images

Шарлін Віттсток і князь Альбер II / © Getty Images

Нагадаємо, історію кохання цієї пари ми розповідали раніше. А ось монакський княжий палац поки що не поділився новими фотографіями подружжя та не привітав його з річницею.

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