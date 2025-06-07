Святкують річницю весілля: згадуємо яку тіару носила герцогиня Вестмінстерська

Г'ю Гросвенор, герцог Вестмінстерський та Олівія Генсон / © Getty Images

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Пара одружилася 7 червня 2024 року. Їхня розкішна церемонія відбулася в Честерському соборі, на весіллі було 400 гостей, серед яких був і принц Вільям.

Наречена з’явилася перед гостями в лаконічному, але без сумніву розкішному вбранні білого кольору, яке пошила для неї на замовлення Емма Вікторія Пейн, і фаті. Але окрім сукні увагу привертала і тіара, оскільки Олівія доповнила свій весільний лук тіарою Фаберже «Листя мирта» з приватної колекції родини Гросвенор, вартість якої оцінюється в 1,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Весілля Г’ю Гросвенора, сьомого герцога Вестмінстерського та Олівії Генсон / © Getty Images

Засновник ювелірної компанії Abelini Нілеш Рахолія розповів журналу Hello!:

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«Це одна з тих прикрас, вартість якої практично не має значення. Ви маєте справу з тіарою Фаберже, однією з небагатьох відомих тіар, що належать до однієї з найзнатніших сімей Британії».

Олівії Хенсон / © Getty Images

«Якби вона колись потрапила на аукціон, ви, мабуть, побачили б суму понад 1,5 мільйона фунтів стерлінгів, а може й більше. Однак її цінність полягає в тому, що вона уособлює: століття сімейної традиції, виняткову майстерність та романтичну спадщину, якій неможливо дати ціну».

«Швидше за все, для дрібних деталей використовувалися старі європейські огранювання та, можливо, огранювання „троянда“. Листя оправлене у срібло, яке у той час було найкращим металом для посилення яскравості діамантів».

© Getty Images

«Стебла зроблені з гравірованого червоного золота, ймовірно, 14 карат, і мають форму, що імітує структуру справжніх гілок мирту. Це не просто ювелірна прикраса, такий виріб справжнє мистецтво, як скульптура. Рівень деталізації, особливо для виробу, виготовленого 1906 року, чудовий».

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Після весілля Олівія стала сьомою герцогинею Вестмінстерською. Зараз пара чекає на свого первістка, про що оголосили в березні.