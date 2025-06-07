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Святкують річницю весілля: згадуємо яку тіару носила герцогиня Вестмінстерська
Г'ю Гросвенор, герцог Вестмінстерський та Олівія Генсон сьогодні святкують свою першу річницю весілля.
Пара одружилася 7 червня 2024 року. Їхня розкішна церемонія відбулася в Честерському соборі, на весіллі було 400 гостей, серед яких був і принц Вільям.
Наречена з’явилася перед гостями в лаконічному, але без сумніву розкішному вбранні білого кольору, яке пошила для неї на замовлення Емма Вікторія Пейн, і фаті. Але окрім сукні увагу привертала і тіара, оскільки Олівія доповнила свій весільний лук тіарою Фаберже «Листя мирта» з приватної колекції родини Гросвенор, вартість якої оцінюється в 1,5 мільйона фунтів стерлінгів.
Засновник ювелірної компанії Abelini Нілеш Рахолія розповів журналу Hello!:
«Це одна з тих прикрас, вартість якої практично не має значення. Ви маєте справу з тіарою Фаберже, однією з небагатьох відомих тіар, що належать до однієї з найзнатніших сімей Британії».
«Якби вона колись потрапила на аукціон, ви, мабуть, побачили б суму понад 1,5 мільйона фунтів стерлінгів, а може й більше. Однак її цінність полягає в тому, що вона уособлює: століття сімейної традиції, виняткову майстерність та романтичну спадщину, якій неможливо дати ціну».
«Швидше за все, для дрібних деталей використовувалися старі європейські огранювання та, можливо, огранювання „троянда“. Листя оправлене у срібло, яке у той час було найкращим металом для посилення яскравості діамантів».
«Стебла зроблені з гравірованого червоного золота, ймовірно, 14 карат, і мають форму, що імітує структуру справжніх гілок мирту. Це не просто ювелірна прикраса, такий виріб справжнє мистецтво, як скульптура. Рівень деталізації, особливо для виробу, виготовленого 1906 року, чудовий».
Після весілля Олівія стала сьомою герцогинею Вестмінстерською. Зараз пара чекає на свого первістка, про що оголосили в березні.