Святкують сьому річницю весілля: принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк поділилися милим фото

Джек Бруксбенк та принцеса Євгенія / © Associated Press

На честь свята принцеса Йоркська, яка виховує від Джека двох синів, поділилася милою фотографією. На ній вони з чоловіком заскочені під час поцілунку.

Принцеса підписала пост: «З річницею… 7 років і це триває!». Публікація супроводжувалася трьома емодзі у вигляді сердець.

Джек Бруксбенк та принцеса Євгенія / © Instagram принцеси Євгенії

Євгенія та Джек одружилися 2018 року, лише через п’ять місяців після весілля Меган та Гаррі. Церемонія відбулася у тому самому соборі Святого Георгія у Віндзорі.

9 лютого 2021 року принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк вперше стали батьками. У них народився син Август Філіп Гоук Бруксбенк. А у травні 2023 року Євгенія народила другого сина Ернеста.

