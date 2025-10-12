- Дата публікації
Святкують сьому річницю весілля: принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк поділилися милим фото
Принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк святкують сьогодні сьому річницю їхнього весілля.
На честь свята принцеса Йоркська, яка виховує від Джека двох синів, поділилася милою фотографією. На ній вони з чоловіком заскочені під час поцілунку.
Принцеса підписала пост: «З річницею… 7 років і це триває!». Публікація супроводжувалася трьома емодзі у вигляді сердець.
Євгенія та Джек одружилися 2018 року, лише через п’ять місяців після весілля Меган та Гаррі. Церемонія відбулася у тому самому соборі Святого Георгія у Віндзорі.
9 лютого 2021 року принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк вперше стали батьками. У них народився син Август Філіп Гоук Бруксбенк. А у травні 2023 року Євгенія народила другого сина Ернеста.
Раніше, нагадаємо, ми розповідали вам історію кохання цієї пари.